Fattori: "Vanoli non ha un progetto di gioco, per me non deve restare alla Fiorentina"

Sauro Fattori, ex giocatore della Fiorentina che con la squadra femminile ha vinto un campionato da allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, commentando così l'1-1 contro il Lecce: "Con il pareggio siamo salvi, lo saremmo stati anche con la sconfitta credo. La partita è stata inguardabile, sono contrario a Vanoli non per i risultati, ma perché non c'è un'identità. La squadra in fondo era 10 volte gli altri, non c'è paragone con Di Francesco che invece gli dà un'identità ma a chi può affidarsi?".

Fattori prosegue: "Il Lecce gioca bene ma ha dei limiti e il fatto che abbia segnato Harrison lo dimostra, lo ha marcato male Gallo a mio avviso. Poi per carità l'inglese è stato bravo ma da noi giocherebbe Gallo? Questa è una squadra che vive di individualità ma se non gli dai un'identità fai poco, si potevano avere 10 punti in più".

Infine conclude, spiegando cosa bisognerebbe fare da ora in poi: "C'è da riprogrammare. Ho letto 15 operazioni in entrata e significa cambiare tutta la squadra...Non è facile trovare 15 giocatori meglio di quelli di ora? Se il prossimo anno riparti con questi sei sempre mediocre con 10 punti in più. Vediamo chi viene in panchina, se viene Grosso magari Fabbian o Piccoli lo diamo al Sassuolo. Vanoli? Non ha un progetto di gioco, per me non deve restare".