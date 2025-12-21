La Fiorentina la sblocca con la punizione di Mandragora: è 1-0 al Franchi contro l'Udinese
La Fiorentina la sblocca al 21’ grazie allo schema su punizione, con il tocco di Fagioli che porta al tiro Mandragora che batte Sava.
Editoriale di Enzo Bucchioni
