Esclusiva TMW Manfredini su Spalletti: "L'ho avuto, alla Juventus non guarderà in faccia nessuno"

L'ex difensore ed oggi allenatore Thomas Manfredini, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare di alcuni temi caldi legati alla Serie A.

Come vedi la lotta Scudetto?

"Penso che il campionato quest'anno sia molto equilibrato. Ad oggi una vera pretendente non c'è. Poi è normale che molte squadre al vertice hanno cambiato allenatore, Napoli a parte. Quindi penso sia presto per parlare: tante devono ancora prendere forma e identità. Alla lunga i valori di Napoli e Inter verranno fuori, perché sono quelle che hanno qualcosina in più. Come è stato per il Napoli per l'anno scorso però non giocare le coppe è un vantaggio, quest'anno il Milan, che pure ha tanti infortunati, può beneficiarne ed essere pericoloso".

Dopo il ko contro il Napoli, l'Inter la vedi dunque ancora in prima linea, oppure ha perso qualcosa?

"Sono convinto che l'Inter abbia le potenzialità per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Anche se quest'anno le squadre al vertice hanno già perso 2-3 partite a testa. Squadre di medio-bassa classifica possono vincere se trovano le grandi in una giornata storta. Bisogna avere una continuità di rendimento che ad oggi le grandi non stanno avendo. Il campionato è lungo".

Come stai vedendo il lavoro del tuo ex allenatore Gasperini, a Roma?

"Sono felice perché era stato etichettato come uno che poteva far bene in certe piazze, ma di fallire nelle grandi. A parte che ad oggi anche l'Atalanta va considerata come tale, ma dopo l'Inter su di lui c'era qualche dubbio. A Roma è fin da subito protagonista in una piazza non facile, a sancire quello che ha dimostrato negli anni. Un allenatore che porta nuove idee e che raccoglie risultati fantastici tirando fuori il meglio dai giocatori. Va solo dato merito a Gasperini".

Spalletti ha detto che vuole provare a rientrare nella lotta Scudetto con la Juventus. Che ne pensi?

"Sicuramente avendolo avuto posso dire che il mister per il gruppo fa scelte che per il popolo sono controcorrente: penso non guarderà in faccia nessuno. Metterà sullo stesso piano chiunque e questo può essere un punto di partenza. Dopo anni in cui la Juventus fa fatica penso si possa dire una cosa...".

Quale?

"Che non è colpa solo degli allenatori. Lo diceva anche Del Piero. Spalletti può aiutare a far sentire ai giocatori meno peso per quella che è la Juve. Ma la maglia bianconera si sente. Per questo dico che Spalletti da solo non può ribaltare così radicalmente una situazione che negli anni ha portato a risultati negativi".

A sei mesi dalla scadenza del contratto, Vlahovic avrà più benefici dal suo arrivo o rischia decisioni forti?

"Penso che alla fine Vlahovic se dovesse comportarsi bene e fosse nei piani di Spalletti potrà far comodo ed al tecnico interessi poco il resto. Le decisioni forti le ha prese con giocatori che erano fuori da un certo contesto di spogliatoio o di gioco. Poi è anche vero che Vlahovic deve dare di più se vuole tornare quello di Firenze. Si parla poi molto di lui: anche per questo dicevo che Spalletti non può risolvere tutto da solo. In una grande squadra non ci dovrebbe essere una situazione come la sua, con il giocatore a scadenza ancora in rosa".

Sull'Atalanta: sei fra quelli che vedono con ottimismo il lavoro di Juric o pensi si senta la mancanza di Gasperini?

"Vedo un'Atatanta che sta portando avanti un certo tipo di gioco nato con Gasperini. Poi è giusto che un allenatore faccia le cose con le sue idee, penso che Juric qualcosa porterà. Tutti questi pareggi però è normale che non mi portino troppa fiducia: vincerne due e perderne due è diverso da fare sei pareggi. Se vuoi lottare per i piani alti è ora di fare punti. Una volta lottavi per il decimo posto e allora andava tutto bene, ma questa squadra deve iniziare a vincere e ad avere l'idea di una squadra che possa segnare da un momento all'altro. In fase realizzativa mi sembra che ora come ora non sia la stessa Atalanta cui ci siamo abituati".