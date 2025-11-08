Manfredini sull'Atalanta: "Con il cambio di allenatore qualche problemino c'è stato"

Domani la sfida fra l'Atalanta di Juric ed il Sassuolo di Grosso. Il doppio ex della sfida, Thomas Manfredini, ha parlato a Nero&Verde della partita ed anche delle prospettive delle due squadre.

Sui neroverdi ha spiegato: "Non bisogna avere dei cali di tensione come con il Genoa perché poi gli scontri diretti valgono doppio e si è persa un'occasione". Poi aggiunge sull'immediato futuro la sua fiducia per la strategia del club: "Una società come il Sassuolo ha le idee chiare e progetti, sono fiducioso di vedere il Sassuolo fare grandi cose anche nei prossimi anni".

Riguardo ai bergamaschi, Manfredini ha analizzato come siano cambiate le prospettive negli ultimi anni: "Da quanto c'è stato il percorso dei Percassi e l'arrivo di Gasperini ha cambiato totalmente lo scenario. Ora l'Atalanta è una squadra affermata in Europa, si è stabilizzata nelle prime posizioni in classifica". Un cambiamento che ora richiede tempo per la stagione in corso: "Adesso cambiando un allenatore dopo così tanto tempo forse qualche problemino lo sta avendo, la vittoria di Marsiglia può dare morale, ma vengono dalla prima sconfitta in campionato e non sarà una partita così semplice perché sia il Sassuolo che l'Atalanta devono 'dimostrare' che la sconfitta precedente è stata casuale e riprendere il cammino non è facile".