Marani: "A Gattuso non va spiegato cosa sia la Nazionale. Punta su identità e appartenenza"

Tommaso Maschio

Il presidente della Lega Pro e del Museo del Calcio di Coverciano Matteo Marani ha parlato ai microfoni di Sky Sport della nuova sede, fresca di ristrutturazione, oltre che soffermarsi poi sulla nazionale italiana: “Una grande soddisfazione, una struttura nuova voluta dal Museo del Calcio con questo mini campo da calcio al centro che è destinato ai più piccoli. Abbiamo fatto 25 anni da poco È un patrimonio che custodisce tutto il calcio italiano, qui ci sono alcuni oggetti che segnano il secolo e oltre del nostro calcio".

Spazio poi al ct Gennaro Gattuso: " Credo che non gli si debba spiegare cos’è la nazionale visto il suo passato in azzurro. E mi pare che da come ha iniziato abbia preso quella leva rappresentata dall’identità e appartenenza, oltre alla gioia di essere a Coverciano, che va al di là anche della qualità dei giocatori a disposizione".

Infine Marani si sofferma sui successi delle due formazioni, maschile e femminile, della Pallavolo ricevute oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella: "È importante guardare agli altri sport, credo che possano essere di ispirazione e possano insegnare dal punto di vista di modelli e funzionalità perché dobbiamo ritrovare la nostra strada. È molto bello che il presidente Mattarella abbia accolto queste ragazze e questi ragazzi straordinari. Dobbiamo prendere spunto da queste vittorie.

