TMW Marianucci pronto ad iniziare la sua avventura a Torino. Il giocatore è atterrato a Caselle

Il Torino è pronto ad ufficializzare il nuovo difensore Luca Marianucci, arrivato dal Napoli in prestito secco. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il difensore è appena sbarcato all’aeroporto di Caselle ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con i granata, i quali se lo sono accaparrati battendo la forte concorrenza di Cremonese e Sassuolo.

Il giocatore è pronto a riprendere quel percorso di crescita fatto intravedere all’Empoli e frenato con il passaggio in estate al Napoli, dove Antonio Conte lo ha utilizzato con il contagocce. Una situazione che il suo agente, Mario Giuffredi, non aveva proprio digerito, finendo con l’attaccare Conte: “Deve decidere se Marianucci e Ambrosino sono giocatori da Napoli. Se è così, allora deve avere il coraggio di metterli in campo. Non uno spezzone ogni dieci anni! Altrimenti dica che non sono da Napoli e che vadano a farsi un percorso per dimostrarlo. Non deve tenerli in ostaggio. Abbiamo già da tanto un accordo con Cremonese e Venezia, ma questo signore è un mese che non libera i giocatori. Poi però se non fanno nemmeno un minuto vuol dire che non sono serviti a niente".

A Napoli Marianucci ha raccolto appena due presenze, di cui soltanto una da titolare. Ha messo anche a segno un assist.