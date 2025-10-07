Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"

"Cristiano Ronaldo è diverso rispetto agli altri, non c'è niente da fare". Parla così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, del giocatore con cui ha condiviso una parte della sua esperienza alla Juventus, raccontando pure un aneddoto nel corso dell'evento legato al libro intitolato 'Il calcio del futuro tra intelligenza artificiale e azioni ecosostenibili': "Quando andavamo in ritiro in trasferta e c'era sul tavolo l'acqua minerale lui la prendeva e analizza le caratteristiche, poi si consultava con i dottori e chiedeva del perché le cose fossero in un modo o in un altro. Se gioca ancora ed è un campione lo è sicuramente perché lui stesso che usa l'intelligenza per arrivare a certe componenti".

Cosa pensa del calcio di oggi?

"È simile a un'azienda: la governance dipende molto dagli azionisti, ma la parte organizzativa è composta da persone che rappresentano i vari staff. Noi stiamo rinnovando il centro sportivo di Appiano Gentile e io ho detto all'architetto: 'Quando dovremo delineare la fase progettuale, devi immaginare quello che sarà il calcio tra 15 anni'. Oggi abbiamo spogliatoi e uffici, ma quali saranno le esigenze del calcio tra 15 anni? Nello spogliatoio attaccato all'arbitro c'è lo psicologo… All'Inter ce ne sono 20 di psicologi. Io amo la cultura del far crescere l'aspetto mentale perché rappresenta una gran parte della performance dell'atleta, ma si fa fatica in questo perché chi agisce sulla mente viene visto come il medico che viene a curarti e quindi il giocatore fa fatica ad approcciare. Rispetto anche ai paesi nordici non c'è quell'approccio con lo psicologo, che accompagna anche i bambini con la sua visione, la sua presenza, che è pure un atto di fiducia. I profili che sono in una società di calcio sono tantissimi e saranno sempre di più: una società di calcio non è più solo un'associazione sportiva, ma è una vera e propria company".

