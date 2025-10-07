Italia, Gattuso va avanti col doppio centravanti: "Folle toccare ciò che ha funzionato"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del raduno di ottobre, il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso s'è così espresso sulla possibilità di confermare il doppio centravanti per le sfide contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre): "Sarebbe folle toccare qualcosa che ha funzionato, poi vediamo gli allenamenti visto che solo oggi ci sarà il primo", ha dichiarato il CT che poi su Moise Kean ha aggiunto: "Lo scorso anno è andato in doppia cifra. Gli ho detto che in questo momento deve dare qualcosa in più perché è un giocatore importante, non deve andare alla ricerca di alibi ma deve stare lì, farsi trovare pronto ed essere un punto di riferimento per i suoi compagni".

Nelle due sfide di settembre l'Italia ha sfidato l'Estonia col 4-2-4 con Politano, Kean, Retegui e Zaccagni dal primo minuto. A Debrecen contro l'Ungheria, invece, c'era Politano a supporto di Kean e Retegui. A questo giro rispetto a settembre non ci sono Politano e Zaccagni: al loro posto tra gli attaccanti ecco a disposizione Cambiaghi e Piccoli.

I convocati di Gennaro Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele

Portieri - Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).