TMW Radio Oreggia: "Juve con limiti strutturali. Qualcosa bisogna cambiare"

A parlare di Juve a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Vittorio Oreggia: "E' l'andazzo di una squadra che non ha ancora trovato per un problema strutturale il suo centro di gravità. E ci sono problemi evidenti, che vedono tutti. Non è la fine del mondo, non sei tanto distante dalle prime ma la sensazione di queste prime partite è quella di una squadra che ha meno di chi è davanti e anche dell'Atalanta che ti è dietro. Credo che la sensazione di questi primi mesi è che questa squadra abbia dei limiti nell'allenatore e nella struttura che immaginare un cambio di direzione netto per lottare per lo Scudetto è complicato da immaginare.

Credo che con questo impianto di gioco, a parte il fatto che non costruisca palle da gol, un allenatore che ha un minimo di versatilità debba cambiare. Deve provare magari 3-5-2, come fatto nel secondo tempo con il Milan. Se hai un limite strutturale, che non hai un regista, prova a cambiare".