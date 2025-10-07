Thauvin ritrova la Francia 6 anni dopo, l'ex Udinese: "Qui per godermela il più possibile"

"Sto molto bene, grazie". Risponde così Florian Thauvin, giocatore del Lens ed ex attaccante dell'Udinese, al suo arrivo ieri sera al ritiro della Francia al Centro Nazionale di Calcio di Clairefontaine (Yvelines). L'emozione è tanta e visibile nei suoi occhi e sul volto in generale visto che l'ultima volta che aveva messo piede nel quartier generale dei Blues risaliva a giugno 2019. "Da tempo", dichiara con tanto di sorriso ai canali ufficiali della FFF (Federcalcio francese).

"Se stamattina (ieri mattina, ndr) al mio risveglio mi avessero detto che stasera (ieri sera, ndr) sarei stato qui... No, è incredibile. È incredibile. Un po' difficile da realizzare al momento", racconta Thauvin. Poi, al suo arrivo in camera da letto, ha proseguito: "A un certo punto ero così lontano che bisogna essere realistici, vista la situazione, ma ammetto che finché si gioca a calcio lo si ha sempre in un angolo del proprio cuore (speranza di tornare, ndr), soprattutto quando lo si è fatto per un po' di tempo. Io ho avuto la fortuna di far parte della generazione campione del mondo, quindi ovviamente è sempre in un angolo della mia mente, sì. Non bisogna mollare mai? Mai", sorride a fine dichiarazione.

Invece su quale obiettivo si ponga al suo ritorno in Nazionale: "Di divertirmi. È vero che è un orgoglio essere tornato in questo gruppo. Penso ci sia una cosa che non bisogna mai dimenticare quando si entra nella nazionale francese, ovvero che è un'opportunità, un privilegio e che in realtà non è mai normale arrivare nella nazionale francese, è qualcosa di speciale... la strada per arrivarci è molto lunga, quindi vengo per godermela il più possibile. E per far parlare le mie qualità pure".