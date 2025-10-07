Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Amadeus: "Ho sempre avuto fiducia totale in Chivu. All'Inter giocatori rigenerati mentalmente"

Amadeus: "Ho sempre avuto fiducia totale in Chivu. All'Inter giocatori rigenerati mentalmente"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:31Serie A
di Alessio Del Lungo

Amadeus, conduttore e presentatore televisivo, ha rilasciato una lunga intervista a L'Interista, sottolineando una volta di più il fatto che fosse un tifoso nerazzurro: "Da quando sono bambino. Mia Zia Enza me l'ha fatta amara, mi portava al Bentegodi per vedere una grande Inter… Adesso c'è Chivu, per il quale ho sempre avuto grande stima, prima come giocatore e ora come allenatore. È una persona molto seria ed esperta, sappiamo bene quello che ha fatto da giocatore. Nutro fiducia totale in lui da sempre, ha le idee chiare e un suo metodo, valorizza i giovani".

Calhanoglu è tornato al top.
"È fondamentale. Speravo non tornasse in Turchia perché non è facile trovarne un altro come lui... Tutti all'Inter sono consapevoli di far parte della rosa, non c'è una riserva e si vede che i calciatori sono in forma, rigenerati mentalmente. Chivu ha permesso ai giocatori di avere una testa assolutamente convinta delle proprie capacità. Ciò lo si è visto anche con la Cremonese".

La stessa cosa vale per Dimarco.
"Era un bel po' che non lo vedevo a questi livelli. Si tratta di un giocatore che non gioca solo sulla fascia, ma sa anche accentrarsi, è diverso. E il gioco di Chivu lo rende imprevedibile, per questo mi piace. Penso tutti si sentano parte del progetto".

Articoli correlati
Amadeus: "Il Napoli deve tifare Inter in Champions. A loro ruberei Lobotka e McTominay"... Amadeus: "Il Napoli deve tifare Inter in Champions. A loro ruberei Lobotka e McTominay"
Amadeus: "Inter stanca nella testa e nelle gambe. Scudetto? C'è anche l'Atalanta"... Amadeus: "Inter stanca nella testa e nelle gambe. Scudetto? C'è anche l'Atalanta"
Il Mattino 'parla' di Inter-Napoli con Amadeus: "Derby del cuore con mia moglie napoletana"... Il Mattino 'parla' di Inter-Napoli con Amadeus: "Derby del cuore con mia moglie napoletana"
Altre notizie Serie A
Tempestilli: "Napoli squadra più completa rispetto alla Roma". E poi consiglia gli... Tempestilli: "Napoli squadra più completa rispetto alla Roma". E poi consiglia gli azzurri
Mkhitaryan racconta il suo approdo all'Inter: "Ausilio mi chiamò al primo anno alla... Mkhitaryan racconta il suo approdo all'Inter: "Ausilio mi chiamò al primo anno alla Roma"
Cassano: "Leao si crede un fenomeno. Pulisic meno sponsorizzato e ha fatto 2 anni... Cassano: "Leao si crede un fenomeno. Pulisic meno sponsorizzato e ha fatto 2 anni clamorosi"
Inter, al Prof. Volpi il premio Quarenghi: "Ponte con la Grande Inter di Herrera"... Inter, al Prof. Volpi il premio Quarenghi: "Ponte con la Grande Inter di Herrera"
Lecce, Sticchi Damiani conferma Di Francesco: "Non è assolutamente in discussione"... Lecce, Sticchi Damiani conferma Di Francesco: "Non è assolutamente in discussione"
L'apertura dell'agente di Soulé all'Italia e le parole di Rabiot: le top news delle... L'apertura dell'agente di Soulé all'Italia e le parole di Rabiot: le top news delle 22
Bruscolotti sulla lotta Scudetto: "Il Napoli c'è. La Roma dirà la sua, Milan leggermente... Bruscolotti sulla lotta Scudetto: "Il Napoli c'è. La Roma dirà la sua, Milan leggermente favorito"
Milan, Rabiot: "Mondiale 2026 sogno che può diventare realtà. Modric è impressionante"... Milan, Rabiot: "Mondiale 2026 sogno che può diventare realtà. Modric è impressionante"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
4 L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca
5 Capello: "La Juventus un bomber lo avrebbe, ma Tudor lo tiene fuori. Non capisco il motivo"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Rabiot: "Folle giocare in Australia contro il Como. Ma dobbiamo adattarci, come sempre"
Immagine top news n.1 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.2 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.3 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.4 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.5 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.6 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.7 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.2 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.3 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.4 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Potevamo essere più avanti in classifica. Vicenza e Brescia favorite per la B"
Immagine news Serie C n.2 Taurino: "Vicenza merita il salto di categoria. Casarano possibile sorpresa nel Girone C"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Igor Tudor come Thiago Motta? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mkhitaryan racconta il suo approdo all'Inter: "Ausilio mi chiamò al primo anno alla Roma"
Immagine news Serie A n.2 Cassano: "Leao si crede un fenomeno. Pulisic meno sponsorizzato e ha fatto 2 anni clamorosi"
Immagine news Serie A n.3 Inter, al Prof. Volpi il premio Quarenghi: "Ponte con la Grande Inter di Herrera"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Sticchi Damiani conferma Di Francesco: "Non è assolutamente in discussione"
Immagine news Serie A n.5 L'apertura dell'agente di Soulé all'Italia e le parole di Rabiot: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.6 Bruscolotti sulla lotta Scudetto: "Il Napoli c'è. La Roma dirà la sua, Milan leggermente favorito"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Rivetti: "Ci toglieremo tante soddisfazioni. E il ricambio alla guida è assicurato"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Palermo squadra da battere in Serie B. Frosinone? Non sono sorpreso"
Immagine news Serie B n.3 Palermo in ansia per Bani: domani gli esami per l'infortunio subito contro lo Spezia
Immagine news Serie B n.4 Bari, lesione di basso grado alla coscia per Nikolaou. A rischio la presenza con la Reggiana
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Bandinelli brucia le tappe del recupero: potrebbe rientrare contro il Bari
Immagine news Serie B n.6 Pafundi brilla con la Sampdoria: le cifre del riscatto e del contro riscatto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, tegola sulla destra: lesione del legamento crociato per Guglielmotti
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, la Curva Sud: "Se Guarascio cambierà atteggiamento potremmo rientrare allo stadio"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Fogliata: "Si respira più entusiasmo che in passato. Infortunio? Ora sto bene"
Immagine news Serie C n.4 Trento, Zocchi: "Potevamo essere più avanti in classifica. Vicenza e Brescia favorite per la B"
Immagine news Serie C n.5 Taurino: "Vicenza merita il salto di categoria. Casarano possibile sorpresa nel Girone C"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: dal Rimini al Cittadella, sono otto le società multate
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Piovani: "Vllaznia squadra tignosa, serve il nostro solito atteggiamento propositivo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Canzi: “Dobbiamo trovare una via di mezzo tra equilibrio e coraggio”
Immagine news Calcio femminile n.3 La prima doppietta europea di Salvai fa felice la Juve: Benfica battuto per 2-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Alves spaventa la Juventus, ma Salvai agguanta il pari: 1-1 al 45° contro il Benfica
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali: Canzi rivoluzione al'11. Girelli guida l'attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women pronta all'esordio casalingo. Il Comune omaggerà le formazioni ospiti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso