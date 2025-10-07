Amadeus: "Ho sempre avuto fiducia totale in Chivu. All'Inter giocatori rigenerati mentalmente"

Amadeus, conduttore e presentatore televisivo, ha rilasciato una lunga intervista a L'Interista, sottolineando una volta di più il fatto che fosse un tifoso nerazzurro: "Da quando sono bambino. Mia Zia Enza me l'ha fatta amara, mi portava al Bentegodi per vedere una grande Inter… Adesso c'è Chivu, per il quale ho sempre avuto grande stima, prima come giocatore e ora come allenatore. È una persona molto seria ed esperta, sappiamo bene quello che ha fatto da giocatore. Nutro fiducia totale in lui da sempre, ha le idee chiare e un suo metodo, valorizza i giovani".

Calhanoglu è tornato al top.

"È fondamentale. Speravo non tornasse in Turchia perché non è facile trovarne un altro come lui... Tutti all'Inter sono consapevoli di far parte della rosa, non c'è una riserva e si vede che i calciatori sono in forma, rigenerati mentalmente. Chivu ha permesso ai giocatori di avere una testa assolutamente convinta delle proprie capacità. Ciò lo si è visto anche con la Cremonese".

La stessa cosa vale per Dimarco.

"Era un bel po' che non lo vedevo a questi livelli. Si tratta di un giocatore che non gioca solo sulla fascia, ma sa anche accentrarsi, è diverso. E il gioco di Chivu lo rende imprevedibile, per questo mi piace. Penso tutti si sentano parte del progetto".