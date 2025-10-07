TMW Radio Bezzi: "Juve, in difesa i problemi di Tudor. Lazio, Sarri sia più empatico"

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Milan-Como in Australia, che ne pensa?

"Non mi piace questa iniziativa. E' una grande mancanza di rispetto per i tifosi, in nome di altri interessi. Tra l'altro una partita tra due squadre a pochi chilometri di distanza".

Tudor come Motta?

"La Juventus è abbastanza avvilente, Tudor si rende conto che i problemi sono in difesa. Bremer è ancora lontano dalla sua condizione migliore, Gatti ha qualità anche in area avversaria ma non riesce a garantire quella cerniera difensiva che serve. Una volta la Juve dava con la sua difesa l'ossatura alla Nazionale, oggi ci sono tutti giocatori mediocri e la preoccupazione di Tudor è questa".

Lazio, tornerà al suo 4-3-3 Sarri?

"Non possiamo perdere di vista la stagione della Lazio, dove ci sono tutte nubi nere, il mare in tempesta. E' una situazione difficilissima, ma bisogna dire anche che la Lazio finora non ha deluso. Non meritava di perdere il derby ma ha vinto bene col Genoa e ha affrontato bene il Torino, mostrando personalità riprendendo la partita. Sarri deve diventare più empatico, entrare nel cuore dei giocatori, lì fatica. Deve risolvere un problema ora: non può partire sempre titolare Pedro, che ha la sua età. Deve trovare una soluzione se torna in forma Isaksen, magari con lui a destra e Cancellieri a sinistra".

A questo punto non era meglio tenersi Baroni?

"Io lo avrei tenuto".