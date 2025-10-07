Palestra al settimo cielo: "Contentissimo al Cagliari, mi sento bene e ringrazio Pisacane"

Nella pausa nazionali che riguarda anche l'Italia U21, la ciurma di Silvio Baldini vuole cercare di ottenere bottino pieno dalle prossime due partite casalinghe con Svezia (10 ottobre) e Armenia (14 ottobre). A parlare ai canali ufficiali della FIGC Marco Palestra, laterale destro in forza al Cagliari in prestito dall'Atalanta e presente in ritiro con i baby Azzurri: "Sicuramente adesso ci aspettano due gare molto impegnative, abbiamo la fortuna di giocare in Italia e può essere un vantaggio in più, sperando che più gente possibile possa venire a darci una mano", ha esordito.

"Ci faremo trovare pronti in entrambe le sfide. Pensiamo prima alla Svezia, una squadra importante, ma noi siamo sicuri che faremo due belle partite". La Svezia una delle squadre tecnicamente più attrezzate nel girone E: "Sì, sicuramente la Svezia è una squadra molto attrezzata, il focus è su di loro ed è la prima partita che si giocherà in questo raduno. Sappiamo della loro qualità ma sappiamo soprattutto le nostre, siamo una grande squadra e l'abbiamo fatto vedere nelle prime 2 partite. Abbiamo anche dei margini di miglioramento, dobbiamo continuare così, sperando di continuare a fare bene".

La stagione finora in Serie A, al Cagliari e da titolare: "Io sono contentissimo di essere a Cagliari, sono davvero contento e sto giocando con continuità. Devo ringraziare il mister (Pisacane, ndr) e i compagni che mi hanno fatto sentire subito a casa, veramente, da quando sono arrivato. Io mi sento bene, sento che posso dare una mano là e in Nazionale. Spero, andando avanti, di crescere e far vedere le mie qualità".