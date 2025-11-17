TMW De Zerbi vota Gattuso: "Non c'è uomo migliore per portare l'Italia al Mondiale"

L'allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, è intervenuto a margine dell’evento di presentazione del libro del dirigente Giorgio Perinetti "Quello che non ho visto arrivare" dedicato alla figlia di Perinetti, Emanuela, deceduta nel 2023 a causa dell’anoressia. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Il mondo del calcio sa ricompattarsi in questi momenti?

"Purtroppo non conoscevo Emanuela, ma conosco il padre, Giorgio Perinetti, è stata una storia che mi ha colpito molto. Una storia che mi ha colpito molto, gli avevo promesso che ci sarei stato oggi. Sono da un lato contento per il fatto che ascoltare queste cose ti spinge a fermarti a pensare come uomo, padre e figlio".

Questo lo porta anche nel lavoro come allenatore?

"Prima vengono i figli, non sai mai come essere un buon padre. Si vuole sbagliare il meno possibile. Poi come allenatore anche con i giocatori, anche loro sono molto giovani. La persona viene sempre prima dell'allenatore e del calciatore. Sono giornate che ti rimangono dentro".

Con il Marsiglia come sta andando quest'anno?

"La squadra è forte, anche noi come tante soffriamo il numero di infortuni. Il numero di partite in calendario è pazzo, folle. Questo è il calcio dei nostri giorni, si deve andare avanti. Chiaramente il PSG è avanti a tutti, rimane sempre forte, ma cerchiamo di sgomitare per prendere spazio, ancora di più dell'anno scorso".

Serve una presa di coscienza sul numero di partite?

"Questo è un argomento nel quale sai quando entri, ma non sai quando esci. Ci sarebbero tante cose da dire su calendari, Nazionali, Supercoppe in giro per il mondo. Ma non è questa la giornata per fare polemiche".

Sulla Nazionale italiana?

"È un periodo difficile, questo lo dice la realtà. Sono dati di fatto. Questo non conta capire il perché, serve andare al Mondiale e basta".

Su Gattuso: ora deve ricompattare il gruppo?

"Gattuso è l'uomo giustissimo e credo che in questo momento per l'Italia non ci sia uno migliore di lui".

Che derby vede all'orizzonte?

"Io un altro derby con il Nizza venerdì al quale pensare, ed già è difficile pensare a quello (ride, n.d.r.). C'è sempre il rossonero di mezzo".