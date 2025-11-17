TMW OM, De Zerbi: "Il numero di partite in calendario è pazzo. Noi forti ma quanti infortuni"

L'allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, è intervenuto a margine dell’evento di presentazione del libro del dirigente Giorgio Perinetti "Quello che non ho visto arrivare" dedicato alla figlia di Perinetti, Emanuela, deceduta nel 2023 a causa dell’anoressia. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Con il Marsiglia come sta andando quest'anno?

"La squadra è forte, anche noi come tante soffriamo il numero di infortuni. Il numero di partite in calendario è pazzo, folle. Questo è il calcio dei nostri giorni, si deve andare avanti. Chiaramente il PSG è avanti a tutti, rimane sempre forte, ma cerchiamo di sgomitare per prendere spazio, ancora di più dell'anno scorso".

Serve una presa di coscienza sul numero di partite?

"Questo è un argomento nel quale sai quando entri, ma non sai quando esci. Ci sarebbero tante cose da dire su calendari, Nazionali, Supercoppe in giro per il mondo. Ma non è questa la giornata per fare polemiche".

Che derby vede all'orizzonte?

"Io un altro derby con il Nizza venerdì al quale pensare, ed già è difficile pensare a quello (ride, n.d.r.). C'è sempre il rossonero di mezzo".