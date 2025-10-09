Esclusiva TMW Max Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni"

Presente a Trento nel giorno inaugurale del Festival dello Sport 2025, l'ex pilota campione iridato del Motomondiale Max Biaggi ha parlato brevemente in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com in qualità di tifoso della Roma: "Il primo posto in classifica? E' un risultato parziale, non mi faccio troppe illusioni perché è un po' anomalo trovare la squadra giallorossa in queste posizioni…".

"Però è di buon auspicio - continua Biaggi - sicuramente l'allenatore che è arrivato (Gasperini, ndr) ha grande esperienza, ha fatto bene. E questo ci fa sperare per un prosieguo di campionato importante. Però ci sono anche le squadre che hanno dominato negli ultimi anni. L'organico è fondamentale, noi siamo un po' sì e un po' noi, vediamo fin dove arriviamo".

Vorresti un altro attaccante? "Più di uno se è per quello, perché poi c'è il turnover e bisogna sempre avere una bella squadra in campo. Però aspettiamo almeno la metà del campionato".

