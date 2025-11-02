Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Max e Gasp senza numeri 9: il Milan punta su un duo inedito, la Roma con i suoi mancini

Max e Gasp senza numeri 9: il Milan punta su un duo inedito, la Roma con i suoi manciniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:08Serie A
Niccolò Righi

C’è attesa per il posticipo della decima giornata di Serie A che questa sera vedrà affrontarsi Milan e Roma in un San Siro tutto esaurito. Non ci saranno centravanti di ruolo, ma il talento di certo non mancherà e come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre si affideranno a due “strane coppie” offensive, accomunate dall’assenza di un vero numero nove.

In casa rossonera, si legge sul quotidiano, Max Allegri sembra orientato a schierare per la prima volta dal 1’ il tandem formato da Rafa Leao e Christopher Nkunku. I due, finora, hanno condiviso appena mezz’ora di gioco in campionato: troppo poco per capire se la loro intesa potrà funzionare davvero. Allegri, in conferenza stampa, ha voluto mantenere un pizzico di mistero, ma le prove tattiche della vigilia non sembrano lasciare dubbi.

Sul fronte giallorosso, scrive invece la rosea, Gian Piero Gasperini ripartirà dalla fantasia tutta mancina di Paulo Dybala e Matías Soulé, protagonisti di un inizio di stagione brillante. L’argentino classe 2003 ha già partecipato a cinque dei tredici gol romanisti, confermandosi l’uomo più in forma del momento. Dybala, più arretrato ma sempre centrale nel gioco, sarà chiamato a ispirare e colpire insieme al nuovo compagno di reparto.

Articoli correlati
Saelemaekers l'oro di Allegri al Milan. Ecco perché la Roma non l'ha confermato Saelemaekers l'oro di Allegri al Milan. Ecco perché la Roma non l'ha confermato
A San Siro arriva un Gasperini formato Allegri: primo in classifica con la miglior... A San Siro arriva un Gasperini formato Allegri: primo in classifica con la miglior difesa d'Italia
Storia di un matrimonio mancato: Allegri sfida quella che sarebbe potuta essere la... Storia di un matrimonio mancato: Allegri sfida quella che sarebbe potuta essere la sua panchina
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Pioli si gioca la panchina contro il Lecce. Come Palladino a febbraio... Fiorentina, Pioli si gioca la panchina contro il Lecce. Come Palladino a febbraio
Genoa, per il post Vieira quattro italiani in lista, ma non è da escludere la pista... Genoa, per il post Vieira quattro italiani in lista, ma non è da escludere la pista estera
Saelemaekers l'oro di Allegri al Milan. Ecco perché la Roma non l'ha confermato Saelemaekers l'oro di Allegri al Milan. Ecco perché la Roma non l'ha confermato
Cremonese-Juventus, Calvarese: "Kostic-Barbieri spinta lieve. Regolare il gol di... Cremonese-Juventus, Calvarese: "Kostic-Barbieri spinta lieve. Regolare il gol di Vardy"
A San Siro arriva un Gasperini formato Allegri: primo in classifica con la miglior... A San Siro arriva un Gasperini formato Allegri: primo in classifica con la miglior difesa d'Italia
Inter, Brookfield rileva il 100% di Oaktree: ecco cosa (non) cambia per i nerazzurri... Inter, Brookfield rileva il 100% di Oaktree: ecco cosa (non) cambia per i nerazzurri
La partita del Cholito: in estate Simeone ha detto no alla prima squadra italiana... La partita del Cholito: in estate Simeone ha detto no alla prima squadra italiana del padre
Dall'Inter a Breslavia, Guercio si racconta: "Sogno il Mondiale con la Polonia" Esclusiva TMWDall'Inter a Breslavia, Guercio si racconta: "Sogno il Mondiale con la Polonia"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito
5 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, per il post Vieira quattro italiani in lista, ma non è da escludere la pista estera
Immagine news Serie A n.2 Saelemaekers l'oro di Allegri al Milan. Ecco perché la Roma non l'ha confermato
Immagine news Serie A n.3 Cremonese-Juventus, Calvarese: "Kostic-Barbieri spinta lieve. Regolare il gol di Vardy"
Immagine news Serie A n.4 A San Siro arriva un Gasperini formato Allegri: primo in classifica con la miglior difesa d'Italia
Immagine news Serie A n.5 Inter, Brookfield rileva il 100% di Oaktree: ecco cosa (non) cambia per i nerazzurri
Immagine news Serie A n.6 La partita del Cholito: in estate Simeone ha detto no alla prima squadra italiana del padre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Novakovich: "Perdere fa male perché potevamo sicuramente fare molto di più"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Insigne: "Vado avanti per la mia strada. Sono venuto qui per dare il massimo"
Immagine news Serie B n.3 Il Tir che trascina l'Entella: record di reti stagionali e 7 punti grazie ai centri di Tiritiello
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Monza-Spezia: all'U-Power è sfida testa-coda
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Juve Stabia: i canarini per la vetta, le vespe per rientrare in zona playoff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Zanchetta deluso: "Non mi aspettavo un atteggiamento così nel secondo tempo"
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Aronica: "Tramutare la delusione in rabbia agonistica. Ripartiamo subito"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, Bocchetti: "La stagione è lunga e complicata, dobbiamo fare più punti possibili"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, prosegue la 12ª giornata: il programma completo della giornata
Immagine news Serie C n.5 Serie B, prosegue l'11ª giornata: ben cinque gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.6 Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…