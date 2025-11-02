Max e Gasp senza numeri 9: il Milan punta su un duo inedito, la Roma con i suoi mancini

C’è attesa per il posticipo della decima giornata di Serie A che questa sera vedrà affrontarsi Milan e Roma in un San Siro tutto esaurito. Non ci saranno centravanti di ruolo, ma il talento di certo non mancherà e come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre si affideranno a due “strane coppie” offensive, accomunate dall’assenza di un vero numero nove.

In casa rossonera, si legge sul quotidiano, Max Allegri sembra orientato a schierare per la prima volta dal 1’ il tandem formato da Rafa Leao e Christopher Nkunku. I due, finora, hanno condiviso appena mezz’ora di gioco in campionato: troppo poco per capire se la loro intesa potrà funzionare davvero. Allegri, in conferenza stampa, ha voluto mantenere un pizzico di mistero, ma le prove tattiche della vigilia non sembrano lasciare dubbi.

Sul fronte giallorosso, scrive invece la rosea, Gian Piero Gasperini ripartirà dalla fantasia tutta mancina di Paulo Dybala e Matías Soulé, protagonisti di un inizio di stagione brillante. L’argentino classe 2003 ha già partecipato a cinque dei tredici gol romanisti, confermandosi l’uomo più in forma del momento. Dybala, più arretrato ma sempre centrale nel gioco, sarà chiamato a ispirare e colpire insieme al nuovo compagno di reparto.