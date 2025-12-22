Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

…con Giocondo Martorelli

…con Giocondo MartorelliTUTTO mercato WEB
© foto di Alessio Alaimo
Alessio Alaimo
Oggi alle 01:00A tu per tu
Alessio Alaimo

“Fiorentina ritrovata? É presto, è prematuro. E guai a pensare che tutto sia risolto. Diciamo che quella contro l’Udinese è stata una partita molto particolare: l'espulsione di Okoye nei primi minuti sicuramente è stata importante per la Fiorentina perché giocare con un giocatore in più quasi per ottanta minuti è un vantaggio notevole”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Dunque ancora presto per parlare di svolta?
“Quella contro l’Udinese può sicuramente dare la svolta a questa squadra se pensa in positivo e che non ha risolto tutti i problemi.
L’aspetto positivo sono i tre punti, la vittoria e aver ritrovato il gol con una buona prestazione da parte di calciatori importanti. Guai ad abbassare la guardia, questo è soltanto un piccolo mattoncino verso un traguardo che deve rappresentare ancora una strada molto lunga”.

Vede ancora lo spettro della retrocessione?
“Certo. Abbassare la guardia significherebbe illudersi che con questa vittoria la Fiorentina hanno risolto i problemi e sarebbe l'errore più grave, ma non penso che Vanoli e i ragazzi possano pensare a una cosa del genere”.

Supercoppa in Arabia: come la vede?
“Oramai è tutto basato sul business. Secondo me destabilizza anche un po' il campionato. Però parlando di calcio il Napoli ha vinto meritatamente contro il Milan mentre l'Inter ha giocato soprattutto nel secondo tempo contro il Bologna un'ottima partita, poi i rigori hanno sangito la vittoria del Bologna che è una delle squadre che merita di più. Giocare in Arabia comunque è contro il mio credo calcistico. Oggi l'aspetto economico è fondamentale è le società guardano a questo in maniera importante”:

Serie B: come la vede?
“Il Frosinone continua a volare e bisogna fargli i complimenti, soprattutto per un allenatore come Alvini che con una squadra giovane che oltre a meritare la prima posizione in questo momento sta facendo giocare questa rosa ad ottimi livelli e merita il primo posto. Poi sappiamo però che il campionato è lunghissimo, quindi le squadre come Palermo Monza e Venezia sono lì dietro per essere ancora le protagoniste per andare in Serie A”.

E la Samp?
“Peccato, davvero: già l’anno scorso è stata tirata per i capelli e vedo che le cose non cambiano. Non so se quante potenzialità abbiano per intervenire a gennaio”.

Articoli correlati
…con Giocondo Martorelli …con Giocondo Martorelli
Martorelli: "Delusione Palermo. La Samp? I segnali c'erano dallo scorso anno" Martorelli: "Delusione Palermo. La Samp? I segnali c'erano dallo scorso anno"
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
Altre notizie A tu per tu
…con Giocondo Martorelli …con Giocondo Martorelli
…con Gaetano D’Agostino …con Gaetano D’Agostino
…con Luciano Moggi …con Luciano Moggi
...con Carmine Gautieri ...con Carmine Gautieri
…con Davide Mignemi …con Davide Mignemi
...con Mariano Izco ...con Mariano Izco
...con Fabio Lupo ...con Fabio Lupo
...con Dario Canovi ...con Dario Canovi
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
2 Matri 'bacchetta' Gasperini: "Per me ha sbagliato la comunicazione con Ferguson"
3 Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton
4 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
5 Foti calcia un contenitore dopo il pareggio della Sampdoria: frattura per il vice di Gregucci
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Immagine top news n.1 Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Immagine top news n.2 Pepo Martinez si riprende l'Inter, l'agente: "Ha vissuto una disgrazia, ma sempre stato al top"
Immagine top news n.3 Stasera Napoli-Bologna, le probabili formazioni: conferme per Conte, Castro o Dallinga davanti
Immagine top news n.4 Sergio Conceiçao: "Milan, c'era instabilità a livello societario. So già che tornerò in Italia"
Immagine top news n.5 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
Immagine top news n.6 Vincere con l’Atalanta per ripartire. Inter al lavoro con un occhio al mercato
Immagine top news n.7 Fiorentina pronta a ripartire, in campo e fuori: oggi si può sbloccare Fabio Paratici
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.3 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale
Immagine news Serie A n.2 Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..."
Immagine news Serie A n.3 Roma, Ferguson è un caso: rapporto teso con Gasperini, non piace l'atteggiamento
Immagine news Serie A n.4 Juventus, porte girevoli: Perin tentato dal Genoa, i bianconeri pensano a Mandas
Immagine news Serie A n.5 Supercoppa all'estero, De Siervo da Riyadh: "Siamo stati i primi, oggi lo rivendichiamo fortemente"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Diouf impatta sempre bene e scala gerarchie: doppia possibilità in vista dell'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Falletti: "Lo spogliatoio è preoccupato, ma abbiamo tutto per tirarci fuori"
Immagine news Serie B n.2 Südtirol, pochi gol nel girone d'andata. Serve una punta, obiettivo Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.3 Avellino, sondato Dellavalle per la difesa: muro del Modena, il centrale non parte a gennaio
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, si tratta ad oltranza con il Palermo per Brunori: il nodo resta la formula
Immagine news Serie B n.5 Modena, Caso pronto a salutare: Sampdoria e Südtirol alla finestra
Immagine news Serie B n.6 Palermo, saluta Brunori: Moreo e Tramoni le prime idee, piace anche Pierini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie C n.2 Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla proprietà"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma ai quarti di Coppa Italia, Rossettini: "Non sono soddisfatto, ma abbiamo passato il turno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, i risultati degli ottavi: Juventus esagerata, nessuna sorpresa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?