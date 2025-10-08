Cassano: "Sono convinto che Conte anche quest'anno farà l'ennesimo capolavoro"

Successo importante per il Napoli. Al "Maradona", la squadra di Antonio Conte, sotto per 1-0 contro il Genoa, ha rimontato nel secondo tempo con Anguissa e Hojlund imponendosi per 2-1 e portando a casa tre punti fondamentali per la classifica. Nel corso della trasmissione Viva El Futbol, Antonio Cassano si è soffermato sugli azzurri partendo proprio dalla gara di domenica:

"I ritmi erano lenti, la partita era complicata - sottolinea TuttoNapoli.net - il Genoa ha fatto una prima ora bellissima. Bravo Vieira. Poi entra Kevin De Bruyne e Conte ha rivoltato la partita giocando con coraggio prendendo anche qualche ripartenza. L'ultima partita è stata spaventosa, il Napoli mi ha fatto paura, mi ha ricordato un'Atalanta-Lazio con tiri ogni minuto da parte della Dea.

Il Napoli ha fatto lo stesso e lo stadio si è esaltato. Conte ha giocato uomo a uomo dietro e se l'è giocata con i terzini che facevano gli attaccanti. Hojlund ha forza nelle gambe, protegge palla, fa giocare la squadra ma quando parte non lo prendi. Sul gol annullato sembrava Bolt. Io sono convinto che Conte anche quest'anno farà l'ennesimo capolavoro. Nei singoli l'Inter forse ha qualcosa in più, però il Napoli ha l'allenatore con un fuoriclasse che è De Bruyne".