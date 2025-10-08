Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

ROMA, PRESTO I COLLOQUI PER IL RINNOVO DI DYBALA. INTER, DECISO IL FUTURO DI AKANJI. JUVE SEMPRE VIGILE SU TONALI. ASSE CON IL MARSIGLIA PER DAVID? IDRISSI RINNOVA CON IL CAGLIARI. LECCE, FIDUCIA A DI FRANCESCO

Paulo Dybala resta a Roma: niente Nazionale e il giocatore corre verso il recupero. Come riporta il Corriere dello Sport, con la Roma partiranno presto i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. La volontà delle parti è quella di trovare un’intesa: da una parte c’è un calciatore che vorrebbe chiudere la carriera nella Capitale e si è già detto disposto a rinunciare a una parte degli 8 milioni netti percepiti a stagione, dall’altra un club che, dopo averlo elevato al rango di simbolo, continuerebbe volentieri questa luna di miele. L’arrivo in città dell’agente Carlos Novel, atteso entro la fine del mese, darà il via libera alle trattative.

Manuel Akanji convince l'Inter. Secondo TuttoSport, la dirigenza nerazzurra avrebbe già dato per scontato l'acquisto del suo cartellino dal Manchester City al termine del prestito concordato fino al termine della stagione. Intanto, stando a quanto riportato dal quotidiano piemontese, è già stato fissato un obbligo di riscatto a 15 milioni qualora l'Inter riuscisse a vincere lo Scudetto e a patto che Akanji abbia disputato il 50% delle partite stagionali. Intanto però l'accordo per la permanenza con il giocatore sarebbe già stato trovato, il suo stipendio crescerebbe per le due stagioni successive fino a 3,75 milioni netti (6,9 lordi). In più avrà la possibilità di ottenere fino a circa 700mila euro netti di bonus (1,25 lordi) ogni anno. Tutto è deciso, la speranza del club di viale della Liberazione è che il finanziamento arrivi direttamente dal riscatto del Marsiglia di Pavard.

Sandro Tonali torna in Italia, per unirsi alla Nazionale di Gattuso. Ma i motivi della sua presenza sono legati soltanto al campo o c'è anche altro? Come rivelato da Goal.com, nella giornata di ieri il centrocampista si è incontrato a Milano con il proprio agente Beppe Riso: un'occasione anche per fare il punto sulla situazione attuale e su eventuali prospettive per il futuro. Tonali è legato al Newcastle da un ricco contratto fino al 2028 da 9 milioni di euro - bonus compresi - all'anno ma, nonostante si trovi molto bene in Premier League, non disdegnerebbe un ritorno in Italia la prossima estate. Su di lui c'è da tempo la Juventus, con l'ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lo aveva messo in cima alla lista dei propri desideri. L'interesse da parte della Vecchia Signora, tuttavia, non è scemato nemmeno da quando l'ex dirigente toscano è stato sollevato dal proprio incarico ed è subentrato al suo posto Damien Comolli. La situazione resta dunque da monitorare.

A proposito di Juventus: possibile nuovo asse di mercato con l'Olympique Marsiglia per i bianconeri. Per il Mundo Deportivo infatti l'OM sta seguendo con particolare attenzione l'evolversi della sua situazione legata a Jonathan David, con l'idea di fare un tentativo alla fine dell'anno nel caso in cui le cose in bianconero non dovessero migliorare, per il canadese ex del Lille.

Il Cagliari e Riyad Idrissi hanno deciso di continuare insieme. Come infatti comunicato dalla società sarda sul proprio sito ufficiale, le due parti hanno firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2030.

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato del momento della squadra salentina nel corso del suo intervento per Radio Sportiva ed anche del tecnico Eusebio Di Francesco: "Di Francesco in discussione? No, nella maniera più assoluta. Su di lui c’è un ragionamento che non viaggia sull’emotività di una singola gara. C’è un progetto su lui e sul suo staff. Ci piace molto per come interpreta il gioco e per come lavora con i giovani. C’è un ragionamento che va oltre la singola gara, noi facciamo tutto il possibile per metterlo nelle condizioni di farlo lavorare bene e lo sta facendo già dal ritiro, che è stato molto intenso.

REAL, NESSUN CASO VALVERDE. BARCELLONA, ARAUJO DIVENTA UN'OCCASIONE? ZIRKZEE VALUTA L'ADDIO PER PUNTARE AL MONDIALE. SPORTING, PEDRO GONCALVES FINO AL 2030

Nessun caso. Nessuna rottura. Negli scorsi giorni Federico Valverde, campione uruguaiano del Real Madrid che d'accordo con la Federazione e coi Blancos ha deciso di non andare in Nazionale per recuperare al meglio in Spagna, ha emesso un lungo comunicato per chiarire la sua situazione. "Nessuno può dire che ho rifiutato di giocare, ho sempre dato tutto per questo club e non mi sono mai lamentato". Ancora. "Ho dato anima e cuore per il Real e continuerò a farlo, anche se a volte non sarà abbastanza o se non giocherò come voglio. La relazione con il mister (Xabi Alonso, ndr) è ottima e mi rende fiducioso. E giocherò, senza mai mollare, ovunque mi verrà richiesto".

Cosa farà il Barcellona con Ronald Araujo? Il giocatore potrebbe diventare un'occasione di mercato. Il giocatore ha rinnovato nel gennaio 2025, fino al giugno del 2031, ma il Barcellona potrebbe essere disposto in estate a venderlo. Sia per questioni tecniche che, soprattutto, economiche. Tant'è che in molti si spingono addirittura a fare prezzi, intorno ai 40 milioni di euro, spiegando che il Barcellona starebbe già pensando a come sostituirlo tra la prossima sessione di mercato e quella estiva.

Si accende un nuovo caso al Manchester United. Joshua Zirkzee sarebbe infatti profondamente frustrato dallo scarso minutaggio concessogli da Ruben Amorim in questa nuova stagione e starebbe seriamente pensando di lasciare i Red Devils già nella prossima finestra di mercato, a gennaio 2026. Secondo il Daily Mail, la decisione di guardarsi attorno sarebbe maturata anche a seguito dell'ennesima esclusione dalla convocazione con la Nazionale olandese da parte del commissario tecnico Ronald Koeman. L'obiettivo primario di Zirkzee è conquistarsi un posto per la Coppa del Mondo 2026 e una partenza a titolo definitivo o in prestito durante la sessione invernale appare l'unica via per tornare nel giro Oranje.

Lo Sporting CP ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Pedro Gonçalves fino al 2030, mantenendo invariata la clausola di rescissione fissata a 80 milioni di euro. Il numero 8 dei Leões, arrivato a Lisbona nel 2020 dal Famalicão, si prepara così a vivere la sua sesta stagione con la maglia verde e bianca, diventando uno dei simboli del progetto.