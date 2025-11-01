Napoli, McTominay: "Conte mi chiede ancora di più, dobbiamo alzare il nostro livello"
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Como: "I cambiamenti ci stanno, devo dimostrare tutto me stesso. Conte mi chiede ancora più impegno per alzare il livello".
Quanto mancherà De Bruyne?
"Dobbiamo performare ad altissimo livello, abbiamo perso tanto ma ci sono giocatori per sopperire alla sua assenza".
Hojlund era quello vestito peggio alla festa di Halloween?
"Sì, ma è stato un bel momento per stare insieme".
