Meglio l'Udinese, poche tracce di Fiorentina: all'intervallo risultato parziale di 1-0
Terminato il primo tempo al Bluenergy Stadium, con l'Udinese che conduce 1-0 sulla Fiorentina alla pausa tra le due frazioni.
In sede di scelta dei titolari riservano sorprese sia Runjaic che Zaniolo: l'Udinese perde Atta ma recupera Davis dal 1', al centro dell'attacco. In casa Fiorentina invece esordio in viola per Rugani, con Vanoli che risistema la sua squadra con difesa a tre.
Sul campo, è l'Udinese che aggredisce la partita con il piglio migliore, costringendo la Fiorentina di fatto ad operare quasi esclusivamente in difesa nei primi 10 minuti. Al termine dei quali, arriva la ricompensa per Runjaic e i suoi ragazzi: Zaniolo, ex di turno che sembra sentire la sfida, pennella con i giri giusti da calcio d'angolo, trovando l'inserimento di Kabasele, che di testa non perdona De Gea e fa 1-0.
Lo svantaggio subito non dona un sussulto d'orgoglio e una reazione della Fiorentina, almeno non immediatamente. Per i toscani capitano comunque un paio di situazioni pericolose, entrambe sul mancino di Mandragora che però difetta in precisione al momento di concludere. Sul fronte opposto, poi, i friulani arrivano comunque dalle parti di De Gea. E al 37' serve la pronta risposta coi piedi del portiere ospite, per impedire a Davis di celebrare la rete subito al rientro.
Fino all'intervallo, praticamente nessuna vera reazione da parte della Fiorentina, che si affaccia dalle parti di Okoye ancora con Mandragora, stavolta su calcio piazzato ma di nuovo senza la giusta precisione. Udinese avanti 1-0 sulla Fiorentina al 45'.