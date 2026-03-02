Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"

Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 17:30Serie A
Daniele Najjar

La Juventus si aggrappa con le unghie e con i denti al treno-Champions. Quando si stava materializzando un durissimo -7 dal quarto posto, ecco la zampata di Federico Gatti a rianimare la squadra di Luciano Spalletti, contro la Roma. È stato un caso che sia toccato ancora a lui, difensore con il vizio dei gol, spesso non banali? "Ci vuole anche fortuna in quelle situazioni lì, in mischia", spiega suo padre Lodovico a TuttoMercatoWeb.com. Facendo subito capire da chi ha ereditato l'umiltà, il centrale di Spalletti.

Fortuna sì, ma non è la prima volta che capita a lui...
"Ci vuole anche l'intuito di andare nella zona giusta, di capire come verrà deviata la palla. Una cosa che uno ha dentro. Ma come dicevo in questa situazione ha goduto anche di fortuna e deve esserne contento. In un momento in cui la Juventus sta raccogliendo meno di quello che meriterebbe, sia per errori propri, ingenuità, che per una certa dose di sfortuna. C'è la Roma, c'è il Como, c'è l'Atalanta: sarà lotta fino alla fine".

Quanto è orgoglioso di averlo visto partire dalla Promozione e di vederlo oggi incidere su una partita della Juventus?
"Non è facile da spiegare a parole. La sua è una storia abbastanza incredibile. Un mix di bravura e fortuna. Nell'incontrare per esempio le persone giuste nei momenti giusti. Un puzzle nel quale i pezzettini devono andare ad incastrarsi perfettamente. Noi (genitori, n.d.r.) siamo sempre un po' increduli per tutto ciò che gli è successo. Lui con le unghie e con i denti cerca sempre di dimostrare che ci vuol stare in questo mondo".

Da fuori sembra un ragazzo molto umile. Questo aspetto è stato importante per lei da trasmettere, come genitore?
"Noi lo abbiamo lasciato sempre molto libero di fare le sue scelte, da quando era più giovane. A volte anche sbagliando, ma da genitori non è mai facile: è un 'mestiere' nel quale non si ha molto tempo per fare esperienza, anche perché noi abbiamo avuto solo lui come figlio. L'istinto ci ha spinti a lasciargli molta autonomia nel suo percorso. Come dicevo poi nella sua strada ha trovato alcuni 'genitori adottivi', diciamo così. Dirigenti nelle squadre in cui è stato che lo hanno preso sotto la loro ala e lo hanno protetto, piuttosto che 'bastonato' quando era ora. Ma è stato bravo a fare il suo percorso. Noi siamo stati più spettatori, che rimangono sorpresi positivamente di quello che fa".

Si ricorda di quando giocava più avanzato, in campo? Ieri scherzosamente si è detto pronto a fare l'attaccante...
"Ho sentito quelle parole e mi sembra evidente che fosse una cosa scherzosa, lo diceva con il sorriso sulle labbra. Lui vive di queste cose, delle alchimie negli spogliatoi, si nutre del rapporto con i compagni e con chi ruota attorno alla squadra. Però quando era piccolino inizialmente giocava proprio da centravanti. Aveva doti acrobatiche: faceva gol molto belli esteticamente. Crescendo è stato spostato a centrocampo, i gol sono leggermente diminuiti, ma aveva sempre occasione di essere pericoloso e ne faceva soprattutto da fuori area. Ora immagino che dedichino del tempo anche alle situtazioni sui piazzati e lui ne beneficia. E come dicevo, lì ci vuole sia bravura che fortuna".

Da quando è arrivato alla Juventus, quanto sente che Federico si sia legato alla maglia, all'ambiente ed ai tifosi?
"Moltissimo. Probabilmente quando giocava a Frosinone non si aspettava di poter arrivare così velocemente ancora più in alto. Per lui e per noi era già importantissimo essere arrivati in Serie B. L'annata a Frosinone era stata meravigliosa sotto tutti i punti di vista. Per i legami con le persone che ha trovato, un allenatore fondamentale per lui, dei dirigenti incredibili. La Juventus è stata la prima squadra di così alto livello a chiamarlo, gli ha fatto aprire gli occhi su un mondo che immagino non pensasse nemmeno lui di poter riuscire a raggiungere. Per lui è stato il primo amore, diciamo così. Ed è sbocciato forte".

Com'è stato l'approdo in bianconero?
"Al di là dell'emozione, quando è arrivato alla Juve magari temeva di non essere all'altezza. L'incontro con Allegri è stato molto importante in tal senso, credo lo abbia formato sotto tanti aspetti. Il legame con il club è aumentato sempre di più. I tifosi lo hanno sempre supportato e sono un altro aspetto cui è legato. Oggi questa maglia la veste con grande orgoglio".

Negli anni ha dovuto rafforzare anche il carattere. In una grande partita come quella che ha disputato contro il Galatasaray per esempio, ha comunque subito delle critiche per il gol fatto da Osimhen. Alla Juventus la richiesta è molto altra, d'altronde.
"Noi che vediamo le partite da spettatori spesso non riusciamo a renderci conto di cosa ci sia dentro questi ragazzi, che magari sono ragazzi normali di 20-25-30 anni. Una volta li ergiamo a protagonisti, la volta dopo li critichiamo per quello che fanno. Ma penso che tutti gli sportivi amino il loro lavoro mettono tutto di loro stessi per quello che fanno. Anche in altri sport vediamo campioni che fanno imprese incredibili, ma poi la cosa più complicata è quella di riconfermarsi. C'è la componente caratteriale oltre che tecnica, serve trovare la chiave per godere tutto, i momenti positivi e quelli negativi. Fondamentale per me è il gruppo ed essere seguiti da persone dello staff che li aiutino in tutto quello che fanno".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Gatti e il passato da centravanti, il padre: "Faceva gol acrobatici, ieri ha avuto... Gatti e il passato da centravanti, il padre: "Faceva gol acrobatici, ieri ha avuto fortuna"
Juve, Gatti: "Reazione di rabbia. L'uscita dalla Champions fa ancora male, l'abbiamo... Juve, Gatti: "Reazione di rabbia. L'uscita dalla Champions fa ancora male, l'abbiamo buttata"
Gatti cambiò ruolo al Pavarolo, il presidente: "Lo spostammo dietro perché era molto... Gatti cambiò ruolo al Pavarolo, il presidente: "Lo spostammo dietro perché era molto alto"
Altre notizie Serie A
Gatti e il passato da centravanti, il padre: "Faceva gol acrobatici, ieri ha avuto... TMWGatti e il passato da centravanti, il padre: "Faceva gol acrobatici, ieri ha avuto fortuna"
Nome nuovo per la porta di Inter e Juventus: Derby d'Italia per Alisson Becker Nome nuovo per la porta di Inter e Juventus: Derby d'Italia per Alisson Becker
Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie UfficialeTutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Carnevali: "Pinamonti era da espulsione, bravo l'arbitro. Dispiace che le big attacchino... Carnevali: "Pinamonti era da espulsione, bravo l'arbitro. Dispiace che le big attacchino sempre"
Grifo crede alla Nazionale: "Non ho ancora sentito Gattuso, farò di tutto per convincerlo"... Grifo crede alla Nazionale: "Non ho ancora sentito Gattuso, farò di tutto per convincerlo"
Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe... Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
McKennie ha rinnovato con la Juve, Conte ritrova De Bruyne: le top news delle 18 McKennie ha rinnovato con la Juve, Conte ritrova De Bruyne: le top news delle 18
Niente ritorno all'Inter per Valentin Carboni: seguirà la fase di riabilitazione... Niente ritorno all'Inter per Valentin Carboni: seguirà la fase di riabilitazione in Argentina
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
3 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
4 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
5 Gatti faceva il centrocampista, il presidente di allora: "Al posto di David segnerebbe di più"
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.1 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.2 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.3 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
Immagine top news n.4 Non confermare Spalletti sarebbe un errore. Juve, è Comolli a rischiare il posto?
Immagine top news n.5 Juventus, ci siamo: Weston McKennie ha firmato il rinnovo. Manca solo l'annuncio, i dettagli
Immagine top news n.6 L'ex intermediario di Zhegrova: "Juventus scelta sbagliata, per me deve andarsene"
Immagine top news n.7 Juventus, Vlahovic verso il rientro in gruppo. Torna fra i convocati per il Pisa?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, tirati fuori gli attributi. Complimenti al Milan ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Como-Inter, Fabregas: "Spero che il Sinigaglia sia una piccola Bombonera"
Immagine news Serie A n.2 Gatti e il passato da centravanti, il padre: "Faceva gol acrobatici, ieri ha avuto fortuna"
Immagine news Serie A n.3 Nome nuovo per la porta di Inter e Juventus: Derby d'Italia per Alisson Becker
Immagine news Serie A n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine news Serie A n.5 Carnevali: "Pinamonti era da espulsione, bravo l'arbitro. Dispiace che le big attacchino sempre"
Immagine news Serie A n.6 Grifo crede alla Nazionale: "Non ho ancora sentito Gattuso, farò di tutto per convincerlo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Portanova e Gondo fino a Micai. La situazione dei contratti in casa Reggiana
Immagine news Serie B n.2 Risentimento muscolare per Veseli. Salterà la sfida fra il SudTirol e il Venezia di domani
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Dobbiamo prenderci dei rischi. Con lo Spezia è uno scontro diretto"
Immagine news Serie B n.4 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Giudice Sportivo: tre società multate. Due i calciatori squalificati
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Martinelli e Viti sono tornati in gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà in ritiro
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale
Immagine news Serie C n.5 Dall'Audace Cerignola al Foggia: cosa è successo a Michele Pazienza?
Immagine news Serie C n.6 Serie C, corsa salvezza al limite nel Girone A: i playout rischiano di saltare
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.5 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…