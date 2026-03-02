La sportività di Joronen non passa inosservata. Il Pescara lo elogia: "Questo è il calcio che ci piace"

Il Pescara ha voluto omaggiare sui propri canali social il portiere del Palermo Jesse Joronen per un grande gesto di sportività, non scontato, andato in scena nella sfida fra le due squadre nell’ultimo turno di campionato.

“Ieri al 61° minuto di Pescara–Palermo abbiamo visto qualcosa che va oltre il risultato. L’arbitro Fabio Maresca nel dubbio su un corner per il Pescara, sceglie la strada meno scontata: si ferma. Non decide d’istinto, non impone la sua autorità. Si avvicina al portiere del Palermo e gli chiede cosa sia successo. - si legge nel post del club abruzzese - Il portiere Jesse Joronen conferma il corner contro la sua squadra. E in quell’istante arriva un’altra immagine potente: la stretta di mano dell’arbitro.

Sugli spalti c’erano tantissimi bambini. E davanti ai loro occhi è andata in scena una lezione che vale più di mille gol: rispetto, correttezza, sportività. Poi il capitano Lorenzo Insigne va a ringraziare Joronen per quel bellissimo gesto. Con lui, tutta la Pescara sportiva ad applaudire. Questo è il calcio che ci piace”.