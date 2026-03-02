Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gestione San Nicola, il sindaco Leccese: "Canone sarà coerente col valore della struttura"

Gestione San Nicola, il sindaco Leccese: "Canone sarà coerente col valore della struttura"
© foto di Ivan Cardia
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:18Serie B
Tommaso Maschio

“Avevo assunto un impegno preciso in Consiglio comunale durante la seduta monotematica sullo stadio San Nicola: rimodulare le condizioni di utilizzo, prevedendo un canone coerente con il valore reale della struttura". Il sindaco di Bari Vito Leccese ha parlato così commentando le novità relative alla concessione per lo stadio San Nicola presentate oggi.

"Quando l’impianto fu assegnato, il contesto era profondamente diverso, sia dal punto di vista sportivo sia da quello strutturale. In questi anni l’amministrazione ha realizzato numerosi interventi per adeguare lo stadio agli standard moderni, restituendo alla città un luogo finalmente confortevole e pienamente fruibile, tanto per gli eventi sportivi quanto per quelli culturali.- prosegue Leccese - L’analisi che abbiamo commissionato a un professionista qualificato, basata anche sul confronto con impianti analoghi in Italia e sulle rendicontazioni della società, fotografa la situazione attuale e restituisce una valutazione oggettiva dell’ammontare del canone. Abbiamo condiviso queste risultanze con la maggioranza.

Ora sarà il Consiglio comunale a esprimersi sull’esternalizzazione della gestione. Rivedere le condizioni per l’utilizzo dello stadio, a prescindere dall’andamento sportivo della squadra, è un atto dovuto verso la città e verso una delle tifoserie più belle d’Italia”.

