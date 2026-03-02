Bologna, Odgaard: "Contento di essere tornato al gol. Vittoria? Grande merito va a Skorupski"
Jens Odgaard, attaccante del Bologna, è entrato nei minuti finali del match contro il Pisa e ha deciso la partita con il gol che è valso l'1-0. Intervistato da DAZN, ha parlato così: "Sono contento di essere tornato alla rete, ma soprattutto sono felice dei tre punti, e di aver aiutato la squadra".
Odgaard si complimenta pure con il compagno: "Grande merito va anche a Skorupski che ha fatto un’ottima partita. L’Europa League è importante ma prima della partita con la Roma dobbiamo pensare alla gara di domenica col Verona. Ora ci godiamo questa vittoria".
