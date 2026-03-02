Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:26Calcio femminile
Daniel Uccellieri

Dagli sguardi increduli delle Azzurre di fronte alla maestosità dei Bronzi di Riace, a quelli emozionati dei piccoli tifosi che hanno avuto l’occasione di incontrare e fare domande alle calciatrici. Sono queste le istantanee di una giornata speciale per la squadra di Andrea Soncin, che in attesa di sfidare domani la Svezia nella prima gara delle qualificazioni mondiali ha avuto modo di passare qualche ora immersa tra storia, istruzione e cultura, ricevendo l’abbraccio di Reggio Calabria e della sua gente.

I 90 minuti in programma al ‘Granillo’ (ore 18.15, Rai 2), dove l’Italia finora non ha mai giocato, sono stati preceduti da una serie di iniziative che hanno dimostrato l’affetto dei tifosi e delle istituzioni nei confronti della Nazionale Femminile, pronta a ripagare con una grande prestazione la straordinaria accoglienza della città e il calore del pubblico che colorerà di azzurro gli spalti dello stadio

LA VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICO. Un ‘palleggio’ tra archeologia e sport nello splendido scenario del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che nel giorno di chiusura ha spalancato le sue porte all’Italia per permettere alla delegazione azzurra di ammirare le bellezze che custodisce. È stato proprio il direttore del MArRC Fabrizio Sudano, accompagnato nel racconto dal sindaco facente funzione del Comune Domenico Battaglia, a guidare lo staff e le calciatrici tra i tesori della Magna Grecia e dei diversi reperti che raccontano la storia della Calabria. Grande attenzione è stata rivolta ai Bronzi di Riace, le due statue del V secolo a.C. - famose in tutto il mondo - che rappresentano alla perfezione la grandiosità dell’arte greca classica.

La visita è stata preceduta da un incontro presso la sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro tra la capa delegazione della Nazionale Sara Gama e Antonio Castorina, capo di gabinetto del sindaco facente funzione della città metropolitana Carmelo Versace, che ha regalato all’ex campionessa azzurra un libro sulla città di Reggio Calabria.

L’INCONTRO CON GLI STUDENTI DEL ISTITUTO ‘TELESIO’. Applausi, emozione e tanta curiosità. Si è aperto così l’evento - organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC -andato in scena questa mattina nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo ‘B. Telesio’, dove circa 100 studenti hanno potuto passare un’ora in compagnia delle Azzurre, trasformando una mattinata scolastica in un’esperienza di ispirazione e crescita.

A firmare autografi e rispondere alle domande dei piccoli fan ci hanno pensato Rachele Baldi, Lisa Boattin, Matilde Pavan, Eva Schatzer ed Angelica Soffia, tutte rimaste colpite dalla gioia contagiosa e dalla competenza dalla giovane platea. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Marisa Guglielmina Maisano, ha rappresentato un momento di grande valore educativo oltre che sportivo, permettendo ai presenti di confrontarsi direttamente con delle atlete simbolo di impegno, sacrificio e determinazione.

