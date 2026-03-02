Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese-Fiorentina 3-0, le pagelle: esordio horror di Rugani, coro meritato per Davis

Udinese-Fiorentina 3-0, le pagelle: esordio horror di Rugani, coro meritato per DavisTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 22:50Serie A
Dimitri Conti

Udinese-Fiorentina 3-0, non c'è partita al Bluenergy Stadium. Nella partita che chiude la 27^ giornata di Serie A, a segno nel primo tempo Kabasele, prima delle reti arrivate nella ripresa da parte di Davis (su rigore, da lui conquistato) e Buksa.

LE PAGELLE DELL'UDINESE (di Luca Esposito)

Okoye 6 – Serata tranquillissima per il portiere di casa, mai impensierito dalla Fiorentina.

Kristensen 6,5 – Guida con autorevolezza la retroguardia cavandosela bene su Gudmundsson.

Kabasele 7 – Sblocca il risultato dopo 10 minuti sfruttando un ottimo cross di Zaniolo. Brucia sul tempo Rugani e la piazza all’angolino mettendo da subito la strada in discesa. In difesa non fa passare nulla.

Bertola 7 – Si immola su Kean e rimedia un infortunio che si spera non sia grave. Azione che fotografa alla perfezione una gara di grande sacrificio in cui non ha sbagliato un solo intervento. Dal 75 Mlacic sv.

Ehizibue 6 – Primo tempo discreto, ha il merito di contenere bene gli esterni viola tenendo bene la posizione. Nella ripresa aumenta la sua spinta offensiva e anche grazie a lui nascono i presupposti per il raddoppio.

Piotrowski 6,5 – Quanto corre! Indossasse un contachilometri lo farebbe esplodere. E’ l’uomo ovunque che raddoppia le marcature e che, a tratti, funge quasi da esterno difensivo aggiunto. Prova di grande livello e crescita esponenziale settimana dopo settimana. Dal 75’ Zarraga sv.

Karlstrom 6 – In interdizione si fa rispettare e chiude bene tutte le linee di passaggio agli avversari. Tatticamente ordinato.

Ekkelenkamp 6 – Stesso discorso fatto per Karlstrom, contiene molto bene Brescianini e, quando può, accompagna l’azione offensiva.

Zemura 6 – La Fiorentina è pericolosa soprattutto sulle fasce e, a tratti, deve sacrificarsi soprattutto in fase difensiva. Col passare del tempo i viola concedono più spazio e li sfrutta con bravura e intraprendenza. Dal 75’ Kamara sv.

Zaniolo 6,5 – Un assist, due cartellini gialli procurati e l’atteggiamento giusto, visto che rientra fino a ridosso della propria area di rigore ogni volta che sbaglia un passaggio. Gattuso starà prendendo nota? Dall’86’ Miller sv

Davis 7 – Il coro della curva è meritato riconoscimento per un calciatore dal potenziale enorme e che, da solo, mette in affanno tutta la difesa della Fiorentina. Conquista e trasforma il rigore della sicurezza. Dal 68’ Buksa 6,5 – Difende bene palla e tiene alto il baricentro. Approfitta di un erroraccio di Rugani e fa 3-0.

Kosta Runjaic 7 – Non deve essere semplice trasferire le motivazioni necessarie a una squadra che, salvo rare eccezioni, arriva a marzo virtualmente salva e troppo lontana dalla zona europea. Eppure la cattiveria agonistica e il pressing a tutto campo sono degni di chi lotta per un obiettivo importante. Prova quasi perfetta.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Dimitri Conti)

De Gea 5,5 - Un po' troppo piantato sulla linea sul cross di Zaniolo da calcio d'angolo che porta all'1-0. Qualche discreta parata nel resto del match, ma anche altre due reti incassate.

Pongracic 5 - Qualche recupero interessante ma anche delle preoccupanti macchie sparse per tutto il primo tempo. L'unico che lo vede protagonista in campo: all'intervallo viene sostituito.
Dal 46' Comuzzo 5,5 - Non ci sono sue responsabilità dirette nelle reti dell'Udinese del secondo tempo, ma non è un ingresso che dà stabilità alla retroguardia gigliata.

Rugani 4 - Esordio da dimenticare con la Fiorentina. Netto il ritardo in marcatura su Kabasele, frana su Davis ed è rigore e 2-0. Conclude il disastro facendosi superare da Buksa sul tre.

Ranieri 5,5 - Il migliore del pacchetto arretrato, alza la bandiera bianca solamente quando non c'è più veramente niente da fare per la Fiorentina. E anche nella crisi, non è un tracollo.

Harrison 5,5 - Applicazione e voglia di fare la fascia, ma anche troppa confusione nella sua prestazione. Non si risparmia, certo, ma i traversoni davvero azzeccati sono troppo pochi.

Mandragora 5 - Non brilla, avrebbe però sul suo mancino i palloni più adatti per colpire nell'intera produzione offensiva della Fiorentina. E non riesce a convertirli in tiri in porta.
Dal 71' Fabbian 5,5 - Venti minuti scarsi più recupero a sua disposizione, non entra però nel contesto giusto per potersi rendere un'arma davvero concreta per far male all'Udinese.

Fagioli 5,5 - Si accende solamente a tratti, quando ci riesce (soprattutto nel primo tempo) c'è l'impressione che ci sia possibilità che la Fiorentina crei qualcosa. Ma è intermittente.
Dall'87' Fazzini sv.

Brescianini 5,5 - Occupa una posizione ibrida tra la mezzala di sinistra e l'esterno puro di un 4-4-2. Forse lui per primo non ha ben chiara la zona che spetti a lui ricoprire.
Dal 46' Ndour 5,5 - Non cambia le logiche nelle battaglie del centrocampo, l'unica volta in cui la spunta è autore di un colpo di testa largo su calcio d'angolo.

Parisi 5,5 - Tenta di agire da stantuffo a tutta fascia sulla corsia di sinistra, ma il vero highlights della sua prova è la mezza rissa sfiorata nel primo tempo con Zaniolo e Ehizibue.

Kean 5 - La Fiorentina cerca le sue treccine con palloni profondi e diretti, lui però finisce risucchiato nella morsa dei tre difensori centrali dell'Udinese, che non gli lasciano spazio.
Dal 71' Piccoli 5,5 - Entra in una fase drammatica di partita per la Fiorentina e non riesce a invertire la rotta. Ha un pallone buono per colpire, lo mastica senza digerirlo.

Gudmundsson 5 - Al rientro da titolare dopo l'infortunio, rimane in campo per tutto il tempo al Bluenergy Stadium, ma il dubbio che effettivamente abbia giocato ha colto più d'uno.

Paolo Vanoli 4,5 - La Fiorentina negli ultimi mesi aveva trovato qualche certezza in più, per la sfida di Udine decide di stravolgerne l'assetto tattico, restaurando la difesa a tre di inizio stagione. Ci sarà un motivo se così i viola perdevano tanto spesso e non vincevano mai? Forse no, ma il cambio conduce a una sonora sconfitta per 3-0.

Articoli correlati
Fiorentina, Vanoli: "Oggi non siamo scesi in campo, non c'è continuità mentale" Fiorentina, Vanoli: "Oggi non siamo scesi in campo, non c'è continuità mentale"
Udinese, Runjaic: "C'era voglia di riscatto dopo il ko dell'andata. Davis importantissimo"... Udinese, Runjaic: "C'era voglia di riscatto dopo il ko dell'andata. Davis importantissimo"
Fiorentina, Vanoli: "I calciatori facciano esame di coscienza. Zero tiri in porta,... Fiorentina, Vanoli: "I calciatori facciano esame di coscienza. Zero tiri in porta, che rabbia"
Altre notizie Serie A
Disastro difensivo Fiorentina: in 27 partite già un gol subito in più rispetto all'intera... Disastro difensivo Fiorentina: in 27 partite già un gol subito in più rispetto all'intera Serie A 24/25
Fiorentina, Vanoli: "Oggi non siamo scesi in campo, non c'è continuità mentale" Live TMWFiorentina, Vanoli: "Oggi non siamo scesi in campo, non c'è continuità mentale"
Udinese, Runjaic: "C'era voglia di riscatto dopo il ko dell'andata. Davis importantissimo"... Udinese, Runjaic: "C'era voglia di riscatto dopo il ko dell'andata. Davis importantissimo"
Fiorentina, Vanoli: "I calciatori facciano esame di coscienza. Zero tiri in porta,... Fiorentina, Vanoli: "I calciatori facciano esame di coscienza. Zero tiri in porta, che rabbia"
Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Fiorentina Live TMWUdinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Fiorentina
La prima è un disastro: Rugani e l'esordio che la Fiorentina (e Vanoli) non si immaginavano... La prima è un disastro: Rugani e l'esordio che la Fiorentina (e Vanoli) non si immaginavano
Udinese, Davis: "Vorrei arrivare in doppia cifra, ma quel che conta è il risultato... Udinese, Davis: "Vorrei arrivare in doppia cifra, ma quel che conta è il risultato di squadra"
Marotta: "L'Inter è memoria e futuro insieme. Il 9 marzo 1908 è nata una promessa"... Marotta: "L'Inter è memoria e futuro insieme. Il 9 marzo 1908 è nata una promessa"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
3 Gatti faceva il centrocampista, il presidente di allora: "Al posto di David segnerebbe di più"
4 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Gallardo la new entry
5 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.1 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.2 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.3 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.5 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.6 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, tirati fuori gli attributi. Complimenti al Milan ma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Roma, Pisilli è davvero bravo. Juve, Gatti deve giocare titolare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Disastro difensivo Fiorentina: in 27 partite già un gol subito in più rispetto all'intera Serie A 24/25
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli: "Oggi non siamo scesi in campo, non c'è continuità mentale"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "C'era voglia di riscatto dopo il ko dell'andata. Davis importantissimo"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Vanoli: "I calciatori facciano esame di coscienza. Zero tiri in porta, che rabbia"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Fiorentina
Immagine news Serie A n.6 La prima è un disastro: Rugani e l'esordio che la Fiorentina (e Vanoli) non si immaginavano
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Gestione San Nicola, il sindaco Leccese: "Canone sarà coerente col valore della struttura"
Immagine news Serie B n.3 La sportività di Joronen non passa inosservata. Il Pescara lo elogia: "Questo è il calcio che ci piace"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Guarcio operato per una frattura facciale: domani sarà dimesso dall'ospedale
Immagine news Serie B n.5 Gestione stadio San Nicola: dalla concessione quinquennale al canone. Le novità
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani: "Per la salvezza mi butterei nel fuoco. Questo gruppo può farci gioire"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Samb alla caccia di svincolati? il ds Mussi: "Stiamo valutando, ma è un mercato difficile"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo: pugno duro per Kallon e Buscè. Gli squalificati nei Gironi B e C
Immagine news Serie C n.3 Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà in ritiro
Immagine news Serie C n.4 Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Immagine news Serie C n.5 Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Immagine news Calcio femminile n.2 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…