Udinese-Fiorentina 3-0, le pagelle: esordio horror di Rugani, coro meritato per Davis

Udinese-Fiorentina 3-0, non c'è partita al Bluenergy Stadium. Nella partita che chiude la 27^ giornata di Serie A, a segno nel primo tempo Kabasele, prima delle reti arrivate nella ripresa da parte di Davis (su rigore, da lui conquistato) e Buksa.

LE PAGELLE DELL'UDINESE (di Luca Esposito)

Okoye 6 – Serata tranquillissima per il portiere di casa, mai impensierito dalla Fiorentina.

Kristensen 6,5 – Guida con autorevolezza la retroguardia cavandosela bene su Gudmundsson.

Kabasele 7 – Sblocca il risultato dopo 10 minuti sfruttando un ottimo cross di Zaniolo. Brucia sul tempo Rugani e la piazza all’angolino mettendo da subito la strada in discesa. In difesa non fa passare nulla.

Bertola 7 – Si immola su Kean e rimedia un infortunio che si spera non sia grave. Azione che fotografa alla perfezione una gara di grande sacrificio in cui non ha sbagliato un solo intervento. Dal 75 Mlacic sv.

Ehizibue 6 – Primo tempo discreto, ha il merito di contenere bene gli esterni viola tenendo bene la posizione. Nella ripresa aumenta la sua spinta offensiva e anche grazie a lui nascono i presupposti per il raddoppio.

Piotrowski 6,5 – Quanto corre! Indossasse un contachilometri lo farebbe esplodere. E’ l’uomo ovunque che raddoppia le marcature e che, a tratti, funge quasi da esterno difensivo aggiunto. Prova di grande livello e crescita esponenziale settimana dopo settimana. Dal 75’ Zarraga sv.

Karlstrom 6 – In interdizione si fa rispettare e chiude bene tutte le linee di passaggio agli avversari. Tatticamente ordinato.

Ekkelenkamp 6 – Stesso discorso fatto per Karlstrom, contiene molto bene Brescianini e, quando può, accompagna l’azione offensiva.

Zemura 6 – La Fiorentina è pericolosa soprattutto sulle fasce e, a tratti, deve sacrificarsi soprattutto in fase difensiva. Col passare del tempo i viola concedono più spazio e li sfrutta con bravura e intraprendenza. Dal 75’ Kamara sv.

Zaniolo 6,5 – Un assist, due cartellini gialli procurati e l’atteggiamento giusto, visto che rientra fino a ridosso della propria area di rigore ogni volta che sbaglia un passaggio. Gattuso starà prendendo nota? Dall’86’ Miller sv

Davis 7 – Il coro della curva è meritato riconoscimento per un calciatore dal potenziale enorme e che, da solo, mette in affanno tutta la difesa della Fiorentina. Conquista e trasforma il rigore della sicurezza. Dal 68’ Buksa 6,5 – Difende bene palla e tiene alto il baricentro. Approfitta di un erroraccio di Rugani e fa 3-0.

Kosta Runjaic 7 – Non deve essere semplice trasferire le motivazioni necessarie a una squadra che, salvo rare eccezioni, arriva a marzo virtualmente salva e troppo lontana dalla zona europea. Eppure la cattiveria agonistica e il pressing a tutto campo sono degni di chi lotta per un obiettivo importante. Prova quasi perfetta.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Dimitri Conti)

De Gea 5,5 - Un po' troppo piantato sulla linea sul cross di Zaniolo da calcio d'angolo che porta all'1-0. Qualche discreta parata nel resto del match, ma anche altre due reti incassate.

Pongracic 5 - Qualche recupero interessante ma anche delle preoccupanti macchie sparse per tutto il primo tempo. L'unico che lo vede protagonista in campo: all'intervallo viene sostituito.

Dal 46' Comuzzo 5,5 - Non ci sono sue responsabilità dirette nelle reti dell'Udinese del secondo tempo, ma non è un ingresso che dà stabilità alla retroguardia gigliata.

Rugani 4 - Esordio da dimenticare con la Fiorentina. Netto il ritardo in marcatura su Kabasele, frana su Davis ed è rigore e 2-0. Conclude il disastro facendosi superare da Buksa sul tre.

Ranieri 5,5 - Il migliore del pacchetto arretrato, alza la bandiera bianca solamente quando non c'è più veramente niente da fare per la Fiorentina. E anche nella crisi, non è un tracollo.

Harrison 5,5 - Applicazione e voglia di fare la fascia, ma anche troppa confusione nella sua prestazione. Non si risparmia, certo, ma i traversoni davvero azzeccati sono troppo pochi.

Mandragora 5 - Non brilla, avrebbe però sul suo mancino i palloni più adatti per colpire nell'intera produzione offensiva della Fiorentina. E non riesce a convertirli in tiri in porta.

Dal 71' Fabbian 5,5 - Venti minuti scarsi più recupero a sua disposizione, non entra però nel contesto giusto per potersi rendere un'arma davvero concreta per far male all'Udinese.

Fagioli 5,5 - Si accende solamente a tratti, quando ci riesce (soprattutto nel primo tempo) c'è l'impressione che ci sia possibilità che la Fiorentina crei qualcosa. Ma è intermittente.

Dall'87' Fazzini sv.

Brescianini 5,5 - Occupa una posizione ibrida tra la mezzala di sinistra e l'esterno puro di un 4-4-2. Forse lui per primo non ha ben chiara la zona che spetti a lui ricoprire.

Dal 46' Ndour 5,5 - Non cambia le logiche nelle battaglie del centrocampo, l'unica volta in cui la spunta è autore di un colpo di testa largo su calcio d'angolo.

Parisi 5,5 - Tenta di agire da stantuffo a tutta fascia sulla corsia di sinistra, ma il vero highlights della sua prova è la mezza rissa sfiorata nel primo tempo con Zaniolo e Ehizibue.

Kean 5 - La Fiorentina cerca le sue treccine con palloni profondi e diretti, lui però finisce risucchiato nella morsa dei tre difensori centrali dell'Udinese, che non gli lasciano spazio.

Dal 71' Piccoli 5,5 - Entra in una fase drammatica di partita per la Fiorentina e non riesce a invertire la rotta. Ha un pallone buono per colpire, lo mastica senza digerirlo.

Gudmundsson 5 - Al rientro da titolare dopo l'infortunio, rimane in campo per tutto il tempo al Bluenergy Stadium, ma il dubbio che effettivamente abbia giocato ha colto più d'uno.

Paolo Vanoli 4,5 - La Fiorentina negli ultimi mesi aveva trovato qualche certezza in più, per la sfida di Udine decide di stravolgerne l'assetto tattico, restaurando la difesa a tre di inizio stagione. Ci sarà un motivo se così i viola perdevano tanto spesso e non vincevano mai? Forse no, ma il cambio conduce a una sonora sconfitta per 3-0.