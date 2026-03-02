TMW Radio Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"

Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan giustamente secondo?

"Le coppe fanno la differenza, non aver avuto gli impegni in mezzo alla settimana ti permette di avere un organico quasi sempre disponibile. Difficile fare un paragone con le altre. Il Milan è leggermente dietro all'Inter".

Per il futuro Chivu è l'allenatore giusto per ricostruire l'Inter?

"A livello nazionale ha fatto un grande lavoro. In Europa delle ultime cinque ne ha perse 4. Col Bodo ha fatto una partita piatta. Non regge il confronto rispetto a Juve e Atalanta, quantomeno sulla sfida di ritorno di Champions. Ho avuto l'impressione di una partita piatta. Quest'anno è stato fatto un passo indietro in Europa e un danno economico c'è. E qualcuno la responsabilità se la deve prendere".

Come valuta la gestione Spalletti alla Juve?

"E' da 7. Ha preso una squadra in grande difficoltà, gli ha dato un'identità. Ora sta arrancando, forse per via di una rincorsa che ha mangiato energie fisiche e nervose. Magari ora è vicina al risultato e subisce la tensione. Ieri gli è andata di lusso con la Roma. Magari è un momento passeggero".

Ci dà un suo ricordo di Rino Marchesi?

"Era un signore del calcio. Lo incrociai a Udine, era un allenatore che ha gestito una squadra buona, ma ho apprezzato soprattutto l'uomo, il suo modo di porsi dentro lo spogliatoio. Si vedeva che veniva da grandi società. E' lui che ha messo una buona parola con l'Inter per me. Non finirò mai di ringraziarlo".