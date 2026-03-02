Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"

Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:20Altre Notizie
TMWRadio Redazione

Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan giustamente secondo?
"Le coppe fanno la differenza, non aver avuto gli impegni in mezzo alla settimana ti permette di avere un organico quasi sempre disponibile. Difficile fare un paragone con le altre. Il Milan è leggermente dietro all'Inter".

Per il futuro Chivu è l'allenatore giusto per ricostruire l'Inter?
"A livello nazionale ha fatto un grande lavoro. In Europa delle ultime cinque ne ha perse 4. Col Bodo ha fatto una partita piatta. Non regge il confronto rispetto a Juve e Atalanta, quantomeno sulla sfida di ritorno di Champions. Ho avuto l'impressione di una partita piatta. Quest'anno è stato fatto un passo indietro in Europa e un danno economico c'è. E qualcuno la responsabilità se la deve prendere".

Come valuta la gestione Spalletti alla Juve?
"E' da 7. Ha preso una squadra in grande difficoltà, gli ha dato un'identità. Ora sta arrancando, forse per via di una rincorsa che ha mangiato energie fisiche e nervose. Magari ora è vicina al risultato e subisce la tensione. Ieri gli è andata di lusso con la Roma. Magari è un momento passeggero".

Ci dà un suo ricordo di Rino Marchesi?
"Era un signore del calcio. Lo incrociai a Udine, era un allenatore che ha gestito una squadra buona, ma ho apprezzato soprattutto l'uomo, il suo modo di porsi dentro lo spogliatoio. Si vedeva che veniva da grandi società. E' lui che ha messo una buona parola con l'Inter per me. Non finirò mai di ringraziarlo".

Articoli correlati
Antonio Paganin: "Inter superiore al Bodo. Juve, molti giocatori non col dna giusto"... Antonio Paganin: "Inter superiore al Bodo. Juve, molti giocatori non col dna giusto"
Antonio Paganin: "Bastoni ha sbagliato, l'adrenalina fa fare certe cose" Antonio Paganin: "Bastoni ha sbagliato, l'adrenalina fa fare certe cose"
Antonio Paganin: "Bologna, calo fisiologico. Juve, una magia di Spalletti" Antonio Paganin: "Bologna, calo fisiologico. Juve, una magia di Spalletti"
Altre notizie Altre Notizie
Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti TMW RadioJuve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne" TMW RadioAntonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Massimo Orlando: "Juve, tirati fuori gli attributi. Complimenti al Milan ma..." TMW RadioMassimo Orlando: "Juve, tirati fuori gli attributi. Complimenti al Milan ma..."
Marocchino: "Roma, Pisilli è davvero bravo. Juve, Gatti deve giocare titolare" TMW RadioMarocchino: "Roma, Pisilli è davvero bravo. Juve, Gatti deve giocare titolare"
Mattei: "Juve, è dura senza centravanti e con mezzo portiere..." TMW RadioMattei: "Juve, è dura senza centravanti e con mezzo portiere..."
Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc
Juventus, per la qualificazione in Champions League serve migliorare la fase difensiva... Juventus, per la qualificazione in Champions League serve migliorare la fase difensiva
Infantino, i giocatori che si coprono la bocca andrebbero squalificati Infantino, i giocatori che si coprono la bocca andrebbero squalificati
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
3 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
4 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
5 Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini per Dodo, c'è il ritorno dal 1' di Gudmundsson
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Non confermare Spalletti sarebbe un errore. Juve, è Comolli a rischiare il posto?
Immagine top news n.1 Juventus, ci siamo: Weston McKennie ha firmato il rinnovo. Manca solo l'annuncio, i dettagli
Immagine top news n.2 L'ex intermediario di Zhegrova: "Juventus scelta sbagliata, per me deve andarsene"
Immagine top news n.3 Juventus, Vlahovic verso il rientro in gruppo. Torna fra i convocati per il Pisa?
Immagine top news n.4 Il blocco di Valenti e nulla più. Nessun caso arbitrale nella 27ª giornata: ed è già una notizia
Immagine top news n.5 Gatti faceva il centrocampista, il presidente di allora: "Al posto di David segnerebbe di più"
Immagine top news n.6 "Tremendo, strepitoso, benissimo in tutto": così Pisilli ha stregato Gasperini in Roma-Juve
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni dei posticipi della 27^ giornata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, tirati fuori gli attributi. Complimenti al Milan ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Carnevali: "I 12 milioni di euro della Fiorentina per Thorstvedt non meritavano risposta"
Immagine news Serie A n.2 San Siro, il Consiglio di Stato respinge i ricorsi di Inter e Milan per l'affitto durante il Covid
Immagine news Serie A n.3 McKennie alla Juventus ha fatto davvero tutti i ruoli. Gliene mancano giusto due
Immagine news Serie A n.4 Milan, nessuna lesione ma per Bartesaghi c'è risentimento: derby a rischio
Immagine news Serie A n.5 Chivu alla prova Fabregas. Obiettivo double anche per chiudere il discorso sulle prime scelte Inter
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Carnevali: "30 milioni per Koné possono bastare. Laurienté? Non meno di 20"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Giudice Sportivo: tre società multate. Due i calciatori squalificati
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Martinelli e Viti sono tornati in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Franzoni suona la carica: “Marzo decisivo, ci faremo trovare pronti”
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Non so se Adorante partirà dal primo minuto, devo gestirlo"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, buone notizie per Pierini: l'obiettivo è riaverlo a disposizione con il Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà in ritiro
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale
Immagine news Serie C n.5 Dall'Audace Cerignola al Foggia: cosa è successo a Michele Pazienza?
Immagine news Serie C n.6 Serie C, corsa salvezza al limite nel Girone A: i playout rischiano di saltare
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.3 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.4 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…