Pisa, Hiljemark: "Nessun caso Tramoni. Dobbiamo combattere la sfortuna"

Dopo una prima parte di stagione da protagonista, Matteo Tramoni ha perso minuti di campo col suo Pisa, soprattutto dopo l'arrivo in panchina di Oscar Hiljemark. Il tecnico dei toscani, dopo la sconfitta contro il Bologna in campionato di quest'oggi, ha parlato anche della situazione del giocatore:

Un commento sulla partita?

"Ho visto una buona prestazione della squadra, meritavamo la vittoria. Sono molto orgoglioso di loro, abbiamo avuto diverse occasioni e Skorupski ha salvato il risultato. Odgaard ha fatto un gol pazzesco".

Può spiegarci i cambi di formazione?

"I ragazzi hanno fatto un'ottima partita, il nostro focus deve essere sulla prestazione. Dobbiamo combattere la sfortuna".

C'è un caso Tramoni?

"No, semplicemente ho fatto altre scelte, sono normali scelte tecniche".