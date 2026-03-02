Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture

Confermate le notizie che vi abbiamo dato nei giorni scorsi, a proposito di un nuovo tentativo che farà la Juventus in extremis per provare a rinnovare il contratto del suo centravanti Dusan Vlahovic, in scadenza al termine di questa stagione, al 30 giugno.

Come riferito da Sky Sport, addirittura la Juventus avrebbe già incontrato nei giorni scorsi l'entourage di Vlahovic. Un primo summit al termine del quale le parti si sono date reciproche aperture per provare a continuare ad andare ancora avanti assieme, al netto del fatto che una chiusura netta e definitiva comunque non fosse mai arrivata.

Per poter pensare a una fumata bianca o comunque disporre di certezze su ciò che riserverà il futuro a Dusan Vlahovic, se sarà ancora un giocatore della Juventus anche con l'arrivo della prossima estate, è ancora troppo presto, ma la società bianconera e il suo centravanti si daranno nuovo appuntamento per riaggiornarsi a breve. Secondo l'emittente satellitare, comunque, appare chiaro come Vlahovic allo stato attuale non abbia ancora preso accordi con nessuna altra società.

Insomma, in questi giorni nel segno dei rinnovi di contratto in casa Juventus (oggi è stato ufficializzato quello di McKennie, dopo aver esteso nei giorni scorsi con il portiere di riserva Pinsoglio) potrebbe toccare anche a Dusan Vlahovic.