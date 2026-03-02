Udinese-Fiorentina, Kean si scontra con Bertola: infortunati entrambi. Esordio per Mlacic
Esordio con l'Udinese per Branimir Mlacic, difensore croato che i friulani hanno acquistato in fondo all'ultimo calciomercato estivo, riuscendo a battere anche la concorrenza dell'Inter.
Al 71' della partita tra la sua Udinese e la Fiorentina, il giovane croato ha preso il posto del compagno di squadra e di reparto Nicolò Bertola, uscito per un infortunio alla caviglia.
Un po' di apprensione anche in casa Fiorentina, per le condizioni di Moise Kean. Il centravanti si è infatti anch'esso fatto male alla caviglia nella situazione dello scontro che ha portato all'infortunio di Bertola, tanto che Vanoli ha inserito Piccoli.
