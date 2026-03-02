Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà in ritiro

La sconfitta interna contro il Pineto ha complicato ulteriormente il cammino in campionato del Perugia che ora si trova al penultimo posto con 24 punti. La formazione di Giacomo Tedesco sta vivendo un momento di flessione preoccupante nelle ultime sette giornate: quattro sconfitte, due pareggi e una sola vittoria, numeri che fotografano una crisi profonda. Per questo il club, come si legge in una nota ufficiale, ha deciso per mandare la squadra in ritiro fin da oggi per preparare la doppia sfida salvezza con Livorno e Pontedera. Questo il comunicato del club umbro:

"AC Perugia Calcio comunica che, per preparare al meglio le prossime partite in campionato (il turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo a Livorno e il posticipo di lunedì 9 marzo al “Curi” contro il Pontedera) la squadra dopo l’allenamento di questa mattina, lunedì 2 marzo, è partita in ritiro.

Martedì pomeriggio la partenza per Livorno, dove mercoledì sera (inizio ore 20.30) si giocherà allo stadio “Picchi”.

Giovedì pomeriggio, dopo l’allenamento, la partenza della squadra per Cascia, in preparazione della partita di lunedì 9 marzo (ore 20.30) contro il Pontedera".