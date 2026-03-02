Ufficiale Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie

Adesso è anche ufficiale: Weston McKennie rinnova il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2030. La conferma diretta arriva dallo stesso club bianconero.

Si legge infatti nel comunicato ufficiale con cui la Juventus fa sapere di aver esteso il vincolo professionale con McKennie: "Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030".

E ancora, prosegue la nota della Juventus: "Un rinnovo conquistato a suon di prestazioni di altissimo livello da parte del centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero –diventate nel frattempo 220, in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber".

Il comunicato quindi si conclude con un identikit di McKennie: "Un giocatore diverso dagli altri, duttile e in grado di occupare letteralmente ogni posizione in campo – come dimostrato in questi mesi in cui, partendo da centrocampista, ha saputo esprimersi ad alto livello come realizzatore, rifinitore, esterno a tutta fascia, terzino e anche difensore. Un grimaldello da poter sfruttare sia a destra che a sinistra, a disposizione di mister Spalletti per provare a colpire ogni genere di avversario. Un ragazzo che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi e che oggi raccoglie i frutti del lavoro quotidiano in allenamento. Congratulazioni Wes, da parte di tutta la famiglia bianconera!".