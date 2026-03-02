Gotti: "Con Davis l'Udinese è un'altra cosa. Per Rugani debutto sfortunato"

Il tecnico Luca Gotti ha parlato a Sky Sport del largo successo per 3 a 0 dell'Udinese contro la Fiorentina: "L'Udinese aveva vinto una partita molto bella con la Roma, poi sono arrivate 3 sconfitte senza Davis e stasera è arrivata una vittoria salutare fatta di ordine, compattezza e qualità. Il gol arrivato presto ha tolto molte certezze alla Fiorentina, ha indirizzato la partita. Poi l'Udinese ha interpretato bene il proprio spartito e la squadra viola è stata pasticciona, non è mai riuscita a reagire".

La Fiorentina non riesce a trovare il bandolo della matassa…

"La differenza di centimetri ha fatto la differenza e lì è saltata anche la solidità difensiva, dopo il primo gol".

Rugani non era pronto?

"E' stato un esordio decisamente sfortunato, decisamente poco felice. Mi auguro che abbia l'esperienza e la solidità giusta, perché mancano ancora 11 partite. Soprattutto nell'ultimo episodio con Buksa sembra gli manchi forza, ma credo che la sua esperienza possa aiutarlo a rialzarsi subito".

Con Davis l'Udinese è un'altra squadra…

"E' un giocatore forte e lo si vedeva anche lo scorso anno, ma è stato frenato dagli infortuni. Con lui in campo l'Udinese cambia completamente, da solo crea situazioni e mette in difficoltà gli avversari. Poi mi soffermo su Mlacic, un ragazzo di cui credo sentiremo parlare".