Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gestione stadio San Nicola: dalla concessione quinquennale al canone. Le novità

Gestione stadio San Nicola: dalla concessione quinquennale al canone. Le novitàTUTTO mercato WEB
© foto di Ivan Cardia
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:04Serie B
Tommaso Maschio

Questo pomeriggio il sindaco Vito Leccese ha voluto illustrare ai consiglieri di maggioranza la proposta di esternalizzazione mediante concessione con il Piano economico finanziario-PEF relativo alla gestione dello stadio comunale San Nicola. Contestualmente il documento è stato trasmesso alla Commissione consiliare speciale di controllo per la trasparenza e il controllo strategico. Il sindaco ha voluto condividere i risultati del lavoro svolto negli ultimi mesi da un professionista esterno con comprovate competenze in materia di analisi, pianificazione finanziaria e gestione dei rischi, incaricato dall’amministrazione comunale, e ascoltare i consiglieri in merito a eventuali considerazioni sul tema. Infatti, sarà proprio il Consiglio comunale, per volere del sindaco, ad approvare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dello stadio comunale, che verosimilmente approderà in aula entro la seconda settimana di marzo.

L’amministrazione comunale, in conformità agli artt. 14 comma 1 lett. a) e 15 del d.lgs. 201/2022, assicurando la parità tra gli operatori, garantendo un’adeguata informazione alla collettività e definendo, quale tipologia contrattuale, quella della “concessione di servizi”, ha intenzione di procedere con l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo a soggetti terzi da individuare tramite procedura a evidenza pubblica per garantire trasparenza e concorrenza.

La nuova concessione avrà una durata quinquennale, il che da un lato garantisce al concessionario un tempo congruo per effettuare investimenti, dall’altro non è troppo vincolante per l’amministrazione comunale.

Novità assoluta nella storia cittadina è rappresentata dall’introduzione, nella futura convenzione, del pagamento di un canone relativo sia all’utilizzo sportivo dello stadio (canone annuale fisso di euro 110.000), sia all’uso legato all’organizzazione di concerti (canone variabile di euro 60.000 per ogni evento): entrambe le opzioni, frutto di una comparazione dettagliata con altri Comuni italiani, sono sostenute da un’analisi dettagliata dei costi-ricavi.
Inoltre, è parte integrante del PEF lo sviluppo di scenari economico-finanziari legati alla retrocessione della squadra calcistica cittadina in Serie C (canone annuo fisso di euro 60.000) o alla promozione in serie A (canone annuo fisso di euro 660.000): sarà il Consiglio comunale a decidere in tal senso. Allo stesso modo dovrà valutare l’opportunità di prevedere una riduzione o un azzeramento del canone variabile dal quinto concerto organizzato in un anno solare in poi, in modo da soddisfare sia l’equilibrio economico-finanziario di gestione sia le legittime aspettative d’impresa del gestore concessionario.
Nel corso dell’incontro è stato anche sottolineato come nel PEF siano state previste le diverse tariffe, che non sono suscettibili di variazioni al ribasso, a seconda della permanenza nelle tre principali categorie calcistiche professionistiche, nel caso in cui la concessione venga aggiudicata a un soggetto diverso dalla società proprietaria della squadra di calcio cittadina.

Il valore della concessione quinquennale, stimata in base ai ricavi complessivi secondo la rendicontazione in possesso degli uffici tecnici comunali, è pari a 8.113.220 euro, oltre IVA, cifra che prescinde da ulteriori elementi aggiuntivi da considerare qualora il concessionario utilizzasse la struttura per la gestione di altri eventi, lo svolgimento di attività collaterali e accessorie, quali ad esempio la somministrazione.

Il servizio di gestione del San Nicola dovrà essere eseguito dal nuovo concessionario con una propria organizzazione del personale e dei mezzi necessari. Tra le principali prestazioni da garantire figurano:
- gestione tecnico-amministrativa, con programmazione e coordinamento delle attività sportive e delle manifestazioni culturali e musicali;
- servizio di custodia e sorveglianza dell’impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi; manutenzione ordinaria dell’impianto e straordinaria dei campi in erba (novità), con personale specializzato come da obblighi di legge, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità al fine di conservare l’impianto sportivo nelle migliori condizioni e garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture;
- pulizia dell’intero complesso e delle pertinenze (servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco, aree verdi dell’impianto e limitrofe comprese le essenze arboree e comunque tutto ciò che è compreso nella planimetria allegata al disciplinare di gara) con adeguate attrezzature;
- assunzione di tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, acqua, telefonia..), canone di concessione, nonché tasse e imposte di legge (es. TARI);
- conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità;
- gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive con garanzia di presidio, sorveglianza, sicurezza e  responsabilità e gestione delle emergenze.

L’affidatario dovrà inoltre garantire l’operatività dell’impianto tutto l’anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzioni o pulizie straordinarie incompatibili con l’esercizio dell’attività, assicurare al Comune l’uso gratuito dell’impianto sportivo per almeno 5 giornate l’anno per lo svolgimento di eventi/manifestazioni/attività (previa comunicazione almeno 30 gg prima di ogni evento) e concedere l’uso dell’impianto anche per attività sociali, ricreative ed educative, culturali e per manifestazioni musicali compatibili con la struttura degli impianti, purché siano di interesse pubblico e non rechino pregiudizio all’immagine del concedente.

“Avevo assunto un impegno preciso in Consiglio comunale durante la seduta monotematica sullo stadio San Nicola: rimodulare le condizioni di utilizzo, prevedendo un canone coerente con il valore reale della struttura – ha detto il sindaco Vito Leccese - Quando l’impianto fu assegnato, il contesto era profondamente diverso, sia dal punto di vista sportivo sia da quello strutturale. In questi anni l’amministrazione ha realizzato numerosi interventi per adeguare lo stadio agli standard moderni, restituendo alla città un luogo finalmente confortevole e pienamente fruibile, tanto per gli eventi sportivi quanto per quelli culturali. L’analisi che abbiamo commissionato a un professionista qualificato, basata anche sul confronto con impianti analoghi in Italia e sulle rendicontazioni della società, fotografa la situazione attuale e restituisce una valutazione oggettiva dell’ammontare del canone. Abbiamo condiviso queste risultanze con la maggioranza. Ora sarà il Consiglio comunale a esprimersi sull’esternalizzazione della gestione. Rivedere le condizioni per l’utilizzo dello stadio, a prescindere dall’andamento sportivo della squadra, è un atto dovuto verso la città e verso una delle tifoserie più belle d’Italia”.

Articoli correlati
Bari a rischio retrocessione, il sindaco: "Sono preoccupato, ne ho parlato con De... Bari a rischio retrocessione, il sindaco: "Sono preoccupato, ne ho parlato con De Laurentiis"
Leccese e Decaro in coro: "Il Bari dovrà essere ceduto entro il 2028. Non ci saranno... Leccese e Decaro in coro: "Il Bari dovrà essere ceduto entro il 2028. Non ci saranno proroghe"
Sindaco Bari: "Proprietà intervenga. O vorrà dire che non è interessata al destino... Sindaco Bari: "Proprietà intervenga. O vorrà dire che non è interessata al destino del club"
Altre notizie Serie B
La sportività di Joronen non passa inosservata. Il Pescara lo elogia: "Questo è il... La sportività di Joronen non passa inosservata. Il Pescara lo elogia: "Questo è il calcio che ci piace"
Carrarese, Guarcio operato per una frattura facciale: domani sarà dimesso dall'ospedale... Carrarese, Guarcio operato per una frattura facciale: domani sarà dimesso dall'ospedale
Gestione stadio San Nicola: dalla concessione quinquennale al canone. Le novità Gestione stadio San Nicola: dalla concessione quinquennale al canone. Le novità
Pescara, Sebastiani: "Per la salvezza mi butterei nel fuoco. Questo gruppo può farci... Pescara, Sebastiani: "Per la salvezza mi butterei nel fuoco. Questo gruppo può farci gioire"
Fine dell'incubo per Cragno: torna titolare col SudTirol dopo 8 mesi. E ferma il... Fine dell'incubo per Cragno: torna titolare col SudTirol dopo 8 mesi. E ferma il Venezia
Il Mantova dovrà fare ancora a meno di Bonfanti: è stato operato in Finlandia al... Il Mantova dovrà fare ancora a meno di Bonfanti: è stato operato in Finlandia al tendine
Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie... Focus TMWDa Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Tutta questione di rigore. Carrarese, Pasciuti tuona: "Gli arbitri devono avere equità... Esclusiva TMWTutta questione di rigore. Carrarese, Pasciuti tuona: "Gli arbitri devono avere equità di giudizio"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
3 Gatti faceva il centrocampista, il presidente di allora: "Al posto di David segnerebbe di più"
4 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
5 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.1 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.2 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.3 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.4 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.5 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
Immagine top news n.6 Non confermare Spalletti sarebbe un errore. Juve, è Comolli a rischiare il posto?
Immagine top news n.7 Juventus, ci siamo: Weston McKennie ha firmato il rinnovo. Manca solo l'annuncio, i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, tirati fuori gli attributi. Complimenti al Milan ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 McKennie-Juve fino al 2030, novità Vlahovic. Milan in tribunale per André? Le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Carnevali: "Frattesi giocatore speciale, l'Inter ci pensa a lungo prima di liberarsene"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Skorupski: "Oggi grande vittoria. Parate? So come tira Aebischer, lo conosco"
Immagine news Serie A n.4 "Non l'ho dimenticato". Odgaard prova a recuperare gerarchie con Italiano, anche con gol del genere
Immagine news Serie A n.5 Meglio l'Udinese, poche tracce di Fiorentina: all'intervallo risultato parziale di 1-0
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Hiljemark: "Il risultato fa male, ma la prestazione c'è stata. Vogliamo combattere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La sportività di Joronen non passa inosservata. Il Pescara lo elogia: "Questo è il calcio che ci piace"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Guarcio operato per una frattura facciale: domani sarà dimesso dall'ospedale
Immagine news Serie B n.3 Gestione stadio San Nicola: dalla concessione quinquennale al canone. Le novità
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani: "Per la salvezza mi butterei nel fuoco. Questo gruppo può farci gioire"
Immagine news Serie B n.5 Fine dell'incubo per Cragno: torna titolare col SudTirol dopo 8 mesi. E ferma il Venezia
Immagine news Serie B n.6 Il Mantova dovrà fare ancora a meno di Bonfanti: è stato operato in Finlandia al tendine
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Giudice Sportivo: pugno duro per Kallon e Buscè. Gli squalificati nei Gironi B e C
Immagine news Serie C n.2 Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà in ritiro
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Immagine news Serie C n.4 Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale
Immagine news Serie C n.6 Dall'Audace Cerignola al Foggia: cosa è successo a Michele Pazienza?
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.6 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…