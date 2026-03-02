Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Mentre il Siracusa sta affrontando la pesante penalizzazione di 6 punti comminata dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa, che lo ha fatto precipitare in ultima posizione nella classifica del Girone C di Serie C, arriva un segnale di stabilità da parte di un partner ufficiale.
Il club ha infatti annunciato oggi un’integrazione economica al contratto di sponsorizzazione con ISAB S.r.l. per la stagione 2025/2026. Di seguito il comunicato completo diffuso dalla società:
𝐈𝐒𝐀𝐁 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐚 𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐢𝐫𝐚𝐜𝐮𝐬𝐚
• Siracusa Calcio 1924 comunica che in data odierna è stata formalizzata un’integrazione economica al contratto di sponsorizzazione che lega la Società ad ISAB S.r.l. per la stagione 2025/2026
• Il Club ringrazia ISAB per la disponibilità mostrata nell’erogazione di un ulteriore contributo, alla luce dell’attuale momento di difficoltà e nell’ottica della continuità della stagione sportiva in corso.
In un periodo in cui la classifica brucia e le risorse scarseggiano, il gesto di ISAB non è solo un supporto economico: è un voto di fiducia alla tenuta del progetto, proprio quando ne serve di più. La palla ora torna al campo, dove il Siracusa ha già cominciato a dimostrare di meritarselo con il 4-0 inflitto alla Casertana.
