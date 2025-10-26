Milan, Allegri cambia per la partita contro l'Atalanta: idea Saelemaekers seconda punta
Turno infrasettimanale in vista per la nostra Serie A. Con le partite di oggi si chiude l’ottava giornata di Serie A ma da dopodomani si riparte. Pareggio casalingo che lascia un po’ di amaro in bocca per il Milan che a San Siro contro il Pisa non è andato oltre il 2-2. Martedì sera la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo alla New Balance Arena di Bergamo per affrontare l’Atalanta allenata da Ivan Juric. L’obiettivo saranno come sempre i tre punti per non perdere contatto con la vetta della classifica.
In difesa può rientrare Tomori
E per l’occasione, il tecnico rossonero dovrebbe cambiare qualcosa nell’assetto della squadra specialmente negli interpreti. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe ritornare dal primo minuto Fikayo Tomori che contro i nerazzurri di Alberto Gilardino ha riposato, più difficile invece un impiego a sinistra di Estupinian.
Idea Saelemaekers seconda punta
Le novità riguarderebbero il reparto offensivo con Saelemaekers che potrebbe anche giocare da seconda punta, questa è l’idea che filtra da Milanello mentre Pulisic non sarà ancora a disposizione. Lo statunitense, si legge, potrebbe essere pronto o per la sfida contro la Roma oppure per la trasferta del “Tardini” contro il Parma per l’8 novembre prossimo.