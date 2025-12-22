Il Napoli vince la Supercoppa, Simonelli annuncia novità per il 2026: le top news delle 22

Il Napoli ha battuto 2-0 il Bologna grazie alla doppietta di un super David Neres e si è aggiudicato la Supercoppa Italiana. Per il club partenopeo si tratta della terza affermazione nel torneo, che incorona ancora una volta Antonio Conte, bravo a risollevare la squadra dopo il ko di Udine.

Paolo Ardoino, CEO di Tether e uno dei principali azionisti dell'azienda leader nel mondo delle criptovalute, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Ticino, motivando così l'offerta fatta a Exor: "Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente. Io e Giancarlo Devasini siamo grandi tifosi della Juventus, ma crediamo anche che oggi abbia un enorme potenziale inespresso: 200 milioni di fan nel mondo, molti nei mercati emergenti che noi serviamo con Tether. Possiamo aiutare il club a interagire meglio con questi fan e portare tecnologie avanzate, al pari dei grandi big della tecnologia, dall’intelligenza artificiale all’analisi delle performance. Se qualcuno vuole vendere, secondo le regole di mercato – la Juventus è una società quotata in Borsa – noi possiamo comprare e non ritiriamo l’offerta".

Già immediatamente dopo la partita vinta 5-1 contro l'Udinese, la Fiorentina aveva tranquillizzato tutti sulle condizioni di Rolando Mandragora, che, anche all'indomani del match del Franchi, non preoccupa in vista della trasferta di Parma. Il calciatore si è gestito e ha preferito non rischiare di infortunarsi gravemente, considerando che i viola avevano già ampiamente indirizzato la gara nel primo tempo. Negli scorsi giorni si è parlato molto di alcuni interessamenti da parte di Genoa e Marsiglia, ma, secondo quanto raccolto da TMW, il classe '97 non ha alcuna voglia di lasciare Firenze. Dopo il rinnovo fino al 2029, che la società deve ancora ufficializzare, il centrocampista è concentrato sulla situazione attuale e non ha intenzione di cambiare solo perché il periodo è complicato. Mandragora non ha assolutamente chiesto al club di farlo partire.

Atalanta-Inter di domenica 28 dicembre 2025 sarà trasmessa in chiaro su DAZN. Questa la scelta fatta dalla piattaforma in merito alla 17^ giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri di Chivu ospiti alla New Balance Arena di quelli di Palladino.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, parlando di un possibile addio di Lorenzo Lucca: "In questo momento questi discorsi sono prematuri, Lukaku sta lavorando per rientrare ma ci vuole pazienza perché ha avuto un infortunio importante e non dobbiamo accelerare. Lorenzo per noi è un calciatore forte, lo abbiamo scelto e voluto perché ha delle caratteristiche specifiche, ma deve alzare i giri perché per giocare in questo Napoli bisogna fare bene anche in settimana e non solo in partita. Per il momento è con noi, poi vedremo cosa accadrà. Dipende tanto lui".

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato a SportMediaset soffermandosi a lungo sia sulla Supercoppa Italiana in corso di svolgimento che sul no a Milan-Como in Australia. Queste le sue parole: "La sinergia col mondo arabo va avanti da 5 diverse stagioni, con risultati molto positivi. Il prossimo anno non saremo qua ma non sappiamo ancora dove. Non avendo il vincolo contrattuale della doppia sfida probabilmente si ritornerà alla finale unica, cosa fra l'altro confermata da questa edizione che vedrà le vincenti di campionato e Coppa Italia".

"ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Pablo Mari è stato sottoposto ad accertamenti clinici strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di Conference League Losanna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".

La Fiorentina ha vinto e convinto finalmente ieri sera contro l'Udinese, ma ha dovuto fare i conti con diversi contrattempi. Se le condizioni fisiche di Rolando Mandragora non preoccupano, Pablo Mari sarà costretto a saltare la trasferta di Parma: il difensore, che non ha preso parte al match del Franchi, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Un discorso a parte lo merita invece Pietro Comuzzo. Come raccolto da TMW, al classe 2005 sono stati messi 15 punti di sutura alla testa dopo lo scontro aereo con Keinan Davis, centravanti in forza all'Udinese. Il tutto è avvenuto negli spogliatoi del Franchi e oggi non è stato necessario sottoporre a ulteriori accertamenti il calciatore che, salvo sorprese, come tutto il resto della squadra, tornerà al Viola Park ad allenarsi nella giornata di mercoledì.