Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Riparte oggi il campionato di Serie A con la dodicesima giornata. Queste le probabili formazioni di tutt'e dieci le partite in programma in questo fine settimana.
CAGLIARI-GENOA - Sabato 22 novembre, ore 15.00
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Deiola, Adopo; Gaetano; Esposito, Borrelli.
Allenatore: Pisacane.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: De Rossi.
UDINESE-BOLOGNA - Sabato 22 novembre, ore 15.00
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez; Castro.
Allenatore: Italiano.
FIORENTINA-JUVENTUS - Sabato 22 novembre, ore 18.00
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fortini; Gudmundsson; Kean.
Allenatore: Vanoli.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz, Conceicao; Openda.
Allenatore: Spalletti.
NAPOLI-ATALANTA - Sabato 22 novembre, ore 20.45
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.
Allenatore: Conte.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
Allenatore: Palladino.
HELLAS VERONA-PARMA - Domenica 23 novembre, ore 12.30
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Allenatore: Zanetti.
PARMA (4-4-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Britschgi, Keita, Ordonez, Bernabé; Pellegrino, Cutrone.
Allenatore: Cuesta.
CREMONESE-ROMA - Domenica 23 novembre, ore 15.00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy.
Allenatore: Nicola.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
LAZIO-LECCE - Domenica 23 novembre, ore 18.00
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Sottil, Štulić, Morente.
Allenatore: Di Francesco.
INTER-MILAN - Domenica 23 novembre, ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
Allenatore: Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Allenatore: Allegri.
TORINO-COMO - Lunedì 24 novembre, ore 18.30
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams.
Allenatore: Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Morata.
Allenatore: Fabregas.
SASSUOLO-PISA - Lunedì 24 novembre, ore 20.45
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Grosso.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Nzola.
Allenatore: Gilardino.
