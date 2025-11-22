Serie B, Virtus Entella-Palermo: il gigante e la bambina

La 13^ giornata di Serie BKT regala agli appassionati la sfida tra Virtus Entella e Palermo, due squadre bisognose di stabilizzarsi sempre più per cercare di raggiungere i propri obiettivi al più presto possibile, specie se dopo un periodo iniziale incostante.

I padroni di casa cercheranno di continuare la propria striscia di 2 risultati utili consecutivi per inseguire la tanto agognata salvezza, con un piccolo sguardo rivolto verso l'alto: vero che i playout distino solo due lunghezze, ma è altrettanto sì vero che i playoff siano lontani solamente altri 2 punti. Quindi, perché non sognare? L'amalgama si sta formando, con le qualità che stanno emergendo, piano piano, sempre più. Dall'altra parte, invece, gli ospiti puntavano a tutt'altra classifica ad inizio campionato, cioè molto prima di incontrare numerose difficoltà sul proprio percorso. Difficoltà che hanno portato a 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate. Risultato? Le prime due della classe stanno scappando, distanti ora ben 6 punti dai rosanero.

Sulla carta la forza dei rosanero dovrebbe giganteggiare sulla giovane rosa biancoceleste, ma il calcio ci ha insegnato più volte che sul terreno di gioco questa non è tutto. Il gruppo, ad esempio, conta molto più del singolo specie in uno sport di squadra. E questo il buon Andrea Chiappella, allenatore dei liguri, ce lo ha insegnato molto bene (vedasi anni passati in Giana, ndr). E' proprio per questo che le quote non si sbilanciano più di tanto, prevedendo una gara al quanto equilibrata ed indecisa, decisa, maga, da episodi.

La partita del "Barbera" sarà diretta dal Sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato da Ivan Catallo di Frosinone e da Marco Emmanuele di Pisa. Il Quarto Ufficiale designato risulta essere Niccolò Turrini della sezione di Firenze, mentre in sala VAR ci sarà Paolo Mazzoleni di Bergamo, assistito da Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (AVAR).

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I liguri, dopo la brutta sconfitta patita in quel di Frosinone (4-0), hanno trovato quadre e dinamiche degne della categoria cadetta, con i risultati che finalmente sorridono alla squadra di Chiappella: vittoria contro l'Empoli (1-0) e pareggio contro la Reggiana (0-0) fanno sì che i chiavaresi stazionino al 14° posto della graduatoria con 14 punti.

COME ARRIVA IL PALERMO - Campionato difficile fin qui quello per i siculi di Filippo Inzaghi, incapaci di trovare quella giusta serenità che potrebbe far emergere la vera potenza dei rosanero. Le 3 sconfitte in 4 gare lo confermano (ultima quella contro la Juve Stabia per 1-0) e la classifica lo evidenzia: 6^ piazza con 19 punti all'attivo.