Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no

Due giorni di workshop e un’assemblea dedicata per lo più agli aspetti commerciali: è quello che la Lega Calcio Serie A, nella cornice del Teatro Nazionale, ha messo in scena a Firenze. Un appuntamento nel quale, in realtà, si è parlato pochissimo del tema caldo: la possibilità di ricavare uno spazio per la Nazionale, nelle pieghe di un calendario ingolfato, che aiuti Gennaro Gattuso e gli azzurri a preparare i playoff Mondiali di marzo.

Le date possibili sono due: febbraio e marzo. Sulla prima, in realtà, non vi sono particolari ostruzioni, anche perché la Lega è più che disponibile ad aiutare FIGC e Nazionale: il quadro si definirà a dicembre, dato che tutto dipenderà dagli incroci nei quarti di finale di Coppa Italia, in programma tra 4 e 11 febbraio. In base agli incroci, la Lega organizzerà il calendario della competizione per liberare il maggior numero di azzurri possibile.

È a marzo, però che Gattuso vorrebbe tempo, perché gli consentirebbe di preparare meglio la sfida all’Irlanda del Nord. Gli spiragli, a oggi, sono quasi meno che minimi: anticipare la trentesima giornata di campionato, nonostante i tentativi e le richieste della Federcalcio, è pressoché impossibile. Pesano due aspetti: i contratti TV - non ci sono weekend liberi - e gli impegni delle italiane nelle coppe UEFA: in caso di eliminazione anticipa sarebbe possibile anticipare al sabato la giornata in questione. Ma si parla, al più, di 24 ore.