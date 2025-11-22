Inter, vigilia del derby ad Appiano. Ballottaggio a centrocampo per Chivu

A Milano il derby si sente già nell’aria mentre la città accoglie il primo fine settimana di freddo pungente. Ad Appiano Gentile Cristian Chivu si preparara a vivere il primo derby della Madonnina da capo allenatore, consapevole che la partita possa essere un ulteriore gradino di crescita per un gruppo che sta ritrovando la sua identità. I nazionali sono tornati tutti in buone condizioni e le uniche assenze pesanti, salvo clamorosi ripensamenti, sono quelle di Denzel Dumfries e Henrikh Mkhitaryan. Alla Pinetina si limano gli ultimi dettagli prima della conferenza stampa di vigilia in programma alle ore 14.00. Alcuni dubbi aleggiano nelle mente di Chivu, soprattutto sulla linea mediana del campo.

Ballottaggio Sucic-Zielinski, Calhanoglu sfida Modric

La partita di domani sarà una gara di duelli in tutte le zone del campo. Questo è da sempre il destino delle grandi partite, gare sul filo dell’equilibrio capaci di spezzarsi in due con un guizzo o un errore. A centrocampo una delle sfide più affascinanti, quella tra Calhanoglu e Modric. Registi diversi e ugualmente finalizó Ali per entrambe le squadre, sicuramente indispensabili per l’architettura del gioco di Chivu e Allegri. L’allenatore nerazzurro deve scegliere chi giocherà a fianco del turco. Barella è sicuro del posto, mentre è aperto il ballottaggio tra Zielinski e Sucic. Il polacco garantisce più palleggio, il croato invece un maggiore dinamismo. La scelta arriverà solo nelle ore precedenti alla partita considerando anche le insidie del centrocampo rossonero, intriso di fisicità e ed esperienza.

Difesa collaudata, un cambio sugli esterni

Il Milan dovrebbe ritrovare la coppia titolare composta da Leao e Pulisic, due schegge che più volte hanno creato grattacapi alla difesa dell’Inter. Non dovrebbero esserci stravolgimenti nella linea a tre che sarà composta da Akanji, Acerbi e Bastoni. De Vrij, autore di quattro gol nei derby, si accomoda in panchina. Senza Dumfries Chivu si fida di Carlos Augusto sulla destra, mentre promette scintille il duello tra Dimarco e Salemaekers lungo la corsia opposta. Gran parte del gioco rossonero si basa sulle fughe degli esterni, dettaglio sul quale si è lavorato durante la settimana alla Pinetina.