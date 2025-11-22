Lazio, Tavares subito titolare? Il dubbio di Sarri per il Lecce

Un dubbio che si sta concretizzando sempre più in certezza. Crescono di ora in ora le quotazioni di Nuno Tavares in vista della sfida di domani alle ore 18:00 contro il Lecce. Maurizio Sarri sta seriamente pensando di riproporre il terzino portoghese subito dal primo minuto dopo il problema muscolare che lo ha tenuto ai box per circa un mese. L'ex Arsenal sta bene, in settimana si è sempre allenato con il gruppo e per questo può essere schierato subito da titolare. In una partita come quella di domani Sarri vuole avere la spinta di Tavares sulla sinistra, anche per aumentare il peso offensivo di una squadra che dovrà fare ancora a meno di Castellanos. L'argentino non ha recuperato e le sue condizioni preoccupano anche in vista della sfida del prossimo weekend a San Siro contro il Milan. Più probabile per l'ex Girona un rientro tra dieci giorni nel match con i rossoneri in Coppa Italia.

Lazio, le certezze di Sarri: da Basic a un Isaksen in cerca di riscatto

Pochi dubbi per il resto della formazione. In difesa se non dovesse giocare Tavares toccherà a Lazzari con lo spostamento di Marusic sulla corsia mancina, mentre al centro confermatissima la coppia composta da Gila e Romagnoli. Nessun dubbio a centrocampo, con Basic e Guendouzi ai lati di Cataldi e il rientro di Dele-Bashiru tra i convocati. Il nigeriano prende il posto di Rovella in lista Serie A e tornerà in panchina due mesi dopo la lesione di secondo grado accusata nel derby. In attacco Dia prenderà ancora una volta il posto di Castellanos, mentre sugli esterni ci saranno capitan Zaccagni e Gustav Isaksen, entrambi reduci dagli impegni con le nazionali. Il danese vorrà riscattarsi dopo la delusione di Glasgow che è costata il playoff alla sua Danimarca, nonostante due ottime prestazioni dell'esterno biancoceleste a segno contro la Bielorussia e capace in Scozia di procurarsi un rigore.