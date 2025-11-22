Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Padova-Venezia: torna un grande classico in Veneto

© foto di Alberto Forestieri
Oggi alle 06:24Serie B
Andrea Carlino

Padova e Venezia tornano a sfidarsi dopo sei anni in un derby carico di storia e rivalità. La partita, in programma alle 17:15 allo Stadio Euganeo di Padova, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calcio veneto, anche senza la presenza dei tifosi ospiti, vietata a seguito di scontri recenti. Quel che resta è uno scontro calcistico che porta con sé motivazioni sportive e un lungo retaggio storico che si riflette sul campo. Considerando soltanto i precedenti in Serie B, le due squadre si sono affrontate 32 volte ed il Padova, in questo caso, ha un piccolo vantaggio: 12 vittorie, una in più rispetto ai propri avversari, mentre i pareggi sono stati 9 pareggi. L’arbitro è Maresca della sezione di Napoli.

COME ARRIVA IL PADOVA - Il Padova affronta questo derby in una posizione di classifica di metà stagione con la volontà di tornare a vincere dopo un periodo senza successi. La squadra allenata da Matteo Andreoletti occupa una posizione centrale in classifica e ha bisogno di un risultato positivo per rilanciarsi, dato che l'ultimo successo risale al 19 ottobre contro il Catanzaro. Il tecnico deve fare i conti con diverse assenze per infortuni e squalifiche, ma può contare sul possibile recupero di Papu Gomez, fantasista di esperienza che potrebbe essere convocato per la prima volta con la maglia biancoscudata dopo un lungo stop. Lo schieramento previsto vede il Padova disposto con un 3-5-2 che punta sull'equilibrio tra difesa e spinta offensiva, con elementi di esperienza come Sgarbi nella retroguardia e l'obiettivo di correggere alcuni limiti evidenziati nelle ultime partite, specie in termini di pericolosità offensiva. Pronta la coppia formata da Buonaiuto e Bortolussi.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Il Venezia, attualmente quinto in classifica con 19 punti, arriva alla sfida con l'intento di consolidare la propria posizione in zona playoff. La squadra guidata da Giovanni Stroppa ha dimostrato aggressività e qualità tecnica, pur avendo problemi nelle partite in trasferta dove non ha ancora vinto in questa stagione di Serie B. Il tecnico lagunare deve fare a meno di alcuni giocatori chiave ma può contare su un gruppo che ha segnato diverse reti in contropiede, dimostrando efficacia nella trasformazione delle azioni offensive. Il 3-5-2 sarà confermato anche per il Venezia, con giocatori chiave come capitan Svoboda e Kike Pérez, protagonista di un ottimo momento di forma e uno dei motori offensivi della squadra. In avanti verso la coppia Yeboah-Adorante.

