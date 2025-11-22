Pagliuca: "Il derby è sempre il derby. Inter-Milan sfida equilibrata con molti gol"

"Una sfida equilibrata con molti gol". Così Gianluca Pagliuca si aspetta il derby fra Inter e Milan. L'ex portiere nerazzurro ha parlato ai taccuini di Milannews.it della stracittadina, partita dove, secondo lui, non c'è nessuna favorita: "Un derby è sempre un derby, ma credo che l'Inter sia favorita".

All'ex numero 1 interista piace molto Cristian Chivu: "Devo essere sincero. Non ci credevo molto all'inizio, quando hanno ufficializzato il suo arrivo. Ma mi sono ricreduto, mi sta piacendo molto". Invece Allegri come potrebbe prepararla? "Massimiliano Allegri è un vincente e sa come preparare determinate partite, lo ha dimostrato ampiamente anche in questa stagione". Una partita quella di domenica sera importante per entrambe "per la classifica e per lo stato emotivo".

Con un successo nel derby, i rossoneri - secondo Pagliuca - potrebbero candidarsi alla corsa scudetto: "Credo che una vittoria da parte dei rossoneri potrebbe essere importante anche in questa ottica. Una vittoria domenica inserirebbe il Milan in maniera concreta nella lotta scudetto". L'ex estremo difensore nerazzurro non ha visto alcuna evoluzione nel gioco di Allegri ma semplicemente perché "Allegri non si evolve. Allegri è vincente così". Infine sui giocatori che potrebbero incidere maggiormente, ecco la risposta: "Lautaro Martinez e Pio Esposito per l'Inter, Maignan e Modric per il Milan".