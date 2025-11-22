Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club

Nuovi investitori per il Cagliari. La società sarda infatti ha annunciato "la firma di un accordo che prevede l’ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata", si legge nel comunicato diramato dal club sardo in giornata.

"L’operazione nasce - prosegue la nota - dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio". Il Presidente Tommaso Giulini, viene specificato, "manterrà il controllo e la guida operativa del Club, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato".

Il numero uno cagliaritano ha voluto dare il benvenuto ai nuovi ingressi: "Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro". Queste invece le prime parole di Fiori: "Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia".