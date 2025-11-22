Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Carrarese-Reggiana: sapore di playoff allo Stadio dei Marmi

Serie B, Carrarese-Reggiana: sapore di playoff allo Stadio dei Marmi
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 06:12Serie B
Marta Bonfiglio

Dopo la sosta per le nazionali torna anche la Serie B. Nella 13esima giornata occhi puntati anche sulla sfida tra Carrarese e Reggiana, che si gioca allo Stadio dei Marmi. Oggi, sabato 22 novembre, alle ore 15.00 si affrontano due squadre in corsa per la zona playoff. L'arbitro della sfida è il Sig. Perenzoni; gli assistenti Bindoni e Bitonti; IV uomo Tremolada; al VAR Santoro e all'AVAR Prenna.

COME ARRIVA LA CARRARESE

La squadra di Antonio Calabro, negli ultimi tre turni, ha raccolto un solo punto. Nell'ultimo incontro giocato ha sprecato l'occasione in casa del Sudtirol, pareggiando 1-1. I toscani erano riusciti a sbloccare il risultato in avvio di ripresa grazie a un rigore di Schiavi, ma si sono fatti raggiungere da Odogwu. Per la partita contro la Reggiana, Calabro schiererà Bleve a protezione dello specchio della porta, con Calabrese Oliana e Ruggeri sulla linea difensiva. Cicconi e Zanon sulla corsie, Melegoni, Zuelli e Schiavi in mezzo. Davanti il tandem formato da Finotto e Sekulov. La formazione toscana deve fare a meno degli indisponibili Hasa e Mazzini.

COME ARRIVA LA REGGIANA

Anche la Reggiana ha rallentato recentemente ma attualmente si trova a quota 16 punti, uno in più rispetto alla Carrarese. La formazione guidata da Davide Dionigi, è reduce dal pari a reti bianche con la Virtus Entella. Per la trasferta di Carrara, mister Dionigi si affiderà a Motta tra i pali, Papetti, Magnani e Bonetti davanti in zona di difesa. Marras e Bozzolan sulle fasce con Charlys e Bertagnoli in mezzo. Portanova e Tavsan a supporto del centravanti Gondo.

