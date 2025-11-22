Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italiano annuncia: "Non si sente al 100%". Slitta ancora il rientro in campo di Immobile

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Andrea Piras

"Nei giorni scorsi aveva sensazioni strane e si limitava nello spingere perché è reduce da un infortunio non da poco". Parole di Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto in vista della sfida di oggi pomeriggio contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. E' stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sulle condizioni di Ciro Immobile, ai box per un problema fisico accusato all'inizio della stagione.

Il mister della formazione rossoblù, parlando proprio del suo centravanti, ha voluto specificare come stia "meglio, ha spinto di più in questi giorni ma ancora non si sente al 100% e - ha precisato - di comune accordo con lui, abbiamo preferito lasciarlo a Casteldebole. Nell'ultima settimana è cresciuto e sta andando oltre il timore che ha di rifarsi male".

L'ex attaccante della Lazio ha accusato una lesione del retto femorale destro con i tempi di recupero che sono stati stimati attorno alle otto settimane. Nei primi giorni di questa settimana c'erano buone sensazioni così che lo stesso giocatore, nel corso di un incontro con i tifosi, aveva risposto a chi gli chiedeva se fosse pronto che sarebbe tornare proprio per la gara in programma in Friuli alle 15.

