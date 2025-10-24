Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Chivu: "Con il Napoli non sarà semplice, dobbiamo essere pronti mentalmente"

ieri alle 14:20Serie A
Bruno Cadelli

L'Inter cerca l'ottava vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. I nerazzurri dopo la rotonda vittoria per 4-0 in trasferta contro l'Union Siant Gilloise domani fanno visita al Napoli di Antonio Conte, reduce dal sonoro ko per 6-2 contro il PSV Eindhoven. Nella sala stampa di Appiano Gentile l'allenatore dell'Inter Crisitian Chivu presenta il match dello stadio Diego Armando Maradona.

La conferenza stampa è prevista per le ore 14.00

Il Napoli arriva da una settimana difficile, quali sono le insidie?
"Quello che è accaduto centra poco. Affrontiamo la squadra campione d'Italia e le ambizioni sono altissime. Sarà una partita combattuta e tutte vorranno portare a casa il risultato".

Che risposte deve dare questa partita?
"Non possiamo paragonare l'anno scorso anche se dobbiamo chiaramente guardare quanto accaduto. La rivalità c'è, il Napoli è una realtà del calcio italiano e non solo e hanno vinto due scudetti negli ultimi tre anni".

Il risposo significa che si fida della squadra?
"Il giorno di risposo è normale. Veniamo da un periodo in cui tanti non sono nemmeno rientrati a casa, abbiamo fatto le cinque del mattino e anche in Belgio non siamo potuti rientrare dopo la fine della partita. Mi sembrava giusto concedere una giornata insieme alle loro famiglie e ai bimbi. Mi fido della loro professionalità e responsabilità. Siccome si gioca tanto a volte è difficile fare allenamenti e preparare la partita. Giusto che loro abbiano riposo".

Questa partita può indirizzare la stagione?
"Questa è una partita importante e non dobbiamo negare l'evidenza. Però è presto dirlo. Ci sono tante squadre che hanno già due sconfitte. Quello che vale per una squadra valgono anche per le altre. Bisogna capire l'importanza della partita. Bisogna andare con convinzione e passione giusta. La partita non sarà semplice anche per l'ambiente. Dobbiamo essere pronti mentalmente".

Nota delle differenze nel preparare partite del genere da giocatore e da allenatore?
"La mia esperienza mi ha insegnato che tutte le partite devono essere trattate in maniera uguale. Non puoi differenziare le partite. Non puoi considerarti superiore all'avversario altrimenti non vinci campionati e trofei. Tutte devono essere trattate in maniera uguale. Devi avere rispetto per te stesso, per i compagni e gli avversari. Allora tutto diventa semplice. Ho vissuto gruppi in cui erano più difficili gli allenamenti. Ma non per questo on preparavamo la partita nella maniera giusta. Bisogna saper gestire i momenti".

Cosa cambia per Lautaro giocare con Bonny o Esposito?
"Non cambia niente per me. Sono quattro attaccanti compatibili. Il loro rendimento è uguale, sono generosi e lavorano per la squadra. Mettono davanti a tutti il gruppo, non esistono coppie definite per me. Sanno stare insieme e non si pestano i piedi".

Cosa ne pensa della partita che si giocherà in Australia?
"Io ho imparato a non lamentarmi perchè è uno spreco di energie. Poi non sta a me giudicare perché non mi capita in questo caso. Io sono andato a Bengasi e siamo professionisti. Sta poi ad un allenatore e ad una società a gestire risorse ed energie. Magari impareremo a fare e a dare maggiore riposo".

Voi avete il migliore attacco ma ultimamente si sta segnando poco, vede una Serie A sempre più chiusa in cui è difficile segnare?
"Non vedo un problema. Le squadre sono preparate bene, gli allenatori sono preparati e si prepara la partita anche in base all'avversario. Forse all'estero c'è un'altra mentalità. Questo però non significa che il calcio italiano sia scaduto. Significa che c'è un modo diverso di interpretare il calcio".

Vede voglia rivalsa nei giocatori veterani?
"Non credo che ci sia bisogno di parlare di determinate cose. Conte è stato qui anni fa, Inzaghi ha vinto al seconda stella facendo due finali di Coppa. Non credo che ci siano motivazioni in più per qualcuno solo perchè affronta Conte. Siamo l'Inter e abbiamo la consapevolezza di quello che vogliamo essere. Abbiamo l'ambizione di condurre una grande stagione e portare avanti il progetto e quanto fatto di buono negli ultimi anni".

Luis Henrique su cosa sta lavorando visto che ha giocato poco?
"Diouf ha giocato ancora meno me entrambi stanno lavorando bene. Sono giocatori di qualità e hanno margini di crescita anche mentalmente. Ad oggi non li reputo ancora pronti ma mi prendo sempre la responsabilità. Forse ho passato meno tempo ad ascoltarli per i tanti impegni. Però per l'impegno sono. giocatori validi e si sbloccheranno. Arriverà anche il loro momento".

14.19 - termina la conferenza

